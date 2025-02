Sojenje za smrt otroka v avtu bi se lahko končalo še pred poletjem

Zagovornik, ki ne želi biti imenovan, je dejal, da sodišče razpolaga s prepisi telefonskih pogovorov med obtoženim in pričami, ki jim je prodajal mamila. Pogovarjali pa naj bi se v šifrah. Na vprašanja tožilstva so priče odgovarjale, da se podrobnosti poslov z mamili več ne spomnijo.

Spomnimo

Obtožnica sicer materi umrlega otroka in njenemu partnerju očita štiri kazniva dejanja. To so povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletnih oseb, surovo ravnanje ter promet s prepovedanimi drogami, ki naj bi jih obtožena prodajala tako mladoletni osebi kot tudi osebam, ki so bile v procesu odvajanja.

Še ne dve leti star deček je 20. junija 2023 umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini. Po oceni tožilca Jošta Jeseničnika je bil otrok več ur v pregretem vozilu in ob tem privezan v otroškem sedežu, zato je prišlo do odpovedi tako možganov kot srca in je otrok umrl.