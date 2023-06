Sojenje za umore v Tekačevem se bliža h koncu: na vrsti zaključne besede

Gre za enega najhujših zločinov v Sloveniji. Marca 1997 so v Tekačevem pri Rogaški Slatini pod štirimi streli umrli štirje ljudje. Sodni proces pa četrt stoletja kasneje še vedno ni dobil epiloga. Po 25 letih so zdaj iz sodnega spisa izločeni skoraj vsi glavni dokazi, ki obremenjujejo obtoženega Kristjana Kamenika, ker preiskovalna sodnica ni dovolj dobro obrazložila sodne odredbe, s katero je kriminalistom takrat dovolila hišno preiskavo pri osumljencu.

Najprej so Kamenika na Okrožnem sodišču v Celju obsodili na 20 let zaporne kazni, vendar samo za umor zakoncev Poharc, Štefana in Frančiške, ne pa tudi za umor njunih podnajemnic na domačiji v Tekačevem. Umora Helene Krošlin in njene hčere Viktorije je bil Kamenik oproščen. Celjsko Višje sodišče je nato sodbo razveljavilo in ga obsodilo za umore vseh štirih ljudi. Vrhovno sodišče je to sodbo kasneje razveljavilo. V ponovnem sojenju na Okrožnem sodišču je na podlagi povsem istih dokazov sledil popoln preobrat – Kamenik je bil oproščen vseh štirih umorov.