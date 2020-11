Soseda zavonjala dim in z vaščani rešila 67-letnika

V petek nekaj pred polnočjo so policiste obvestili o požaru v naselju Daber, v občini Tolmin, na vzhodnem robu Šentviške planote, kjer je zagorela stanovanjska hiša. Na kraj so takoj odšli policisti in gasilci, ki so v pritličnem delu objekta požar najprej omejili in ga nato dokončno pogasili.

Kot so sporočili s PU Nova Gorica, so še pred njihovim prihodom domačini iz gorečega objekta rešili poškodovanega občana. 67-letnika, ki je utrpel hude opekline na vratu in glavi, so na kraju najprej oskrbeli reševalci, nato pa so ga prepeljali v šempetrsko bolnišnico, od tam pa so ga premestili na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Po sedaj zbranih podatkih je občanka, ko se je odpravljala k počitku, zaznala vonj po dimu, ki je prihajal od zunaj. Vonj je postajal bolj izrazit, kmalu pa je opazila tudi, da se iz ene od stanovanjskih hiš v vasi močno kadi. Na pomoč je poklicala sosede, ki so odhiteli do omenjene hiše in ugotovili, da gori v dnevnem prostoru in na hodniku pri kurišču krušne peči.

Občan je na tleh v kuhinji opazil ležečega 67-letnika, ki je bil pri zavesti. Eden od domačinov je poškodovanega moškega povlekel iz močno zadimljenega prostora na dvorišče pred stanovanjsko hišo, kjer so mu ostali vaščani nudili prvo pomoč vse do prihoda gasilcev in reševalcev.

Z ogledom so policisti ugotovili, da se je požar začel v dnevnem prostoru, kjer se nahaja krušna peč. Izvor požara je najverjetneje bil vžig gorljivih snovi, ki so se nahajale na krušni peči, kjer je v času izbruha požara počival omenjeni moški.

Tolminski policisti so tujo krivdo izključili, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.



Z ognjenimi zublji pa so se borili tudi žalski gasilci. Kot so sporočili, je danes zjutraj, okrog 2. ure, v Petrovčah zagorelo v gospodarskem poslopju. V intervenciji je sodelovalo 66 gasilcev s 13 gasilskimi vozili, ki so intervencijo končali okoli 8.30. kot so še sporočili, je na gospodarskem objektu v celoti uničeno ostrešje in leseni del objekta.