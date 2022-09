Sosedje ubite 35-letnice še zmeraj v šoku: 'Pa pravijo, da je bil dober človek'

Izteklo se je 48-urno pridržanje moškega, ki je osumljen uboja svoje izvenzakonske partnerice. 46-letnik je bil priveden k preiskovalnemu sodniku v Murski Soboti, ta pa je zoper njega odredil pripor. Policijska in pravosodna preiskava se tako nadaljujeta, končala pa se ni niti groza okoliških prebivalcev. "Oba sta bila delovna človeka, ampak kaj se dogaja za štirimi stenami, pa nihče ne ve," je dejala pretresena soseda.

Prebivalci naselja Gornji Petrovci, so še zmeraj pretreseni zaradi tragedije, ki se je zgodila v soboto v popoldanskih urah. "Celo noč nisem spala, ko sem izvedela, kaj se je zgodilo," je dejala ena izmed sosed ubite 35-letnice, ki jo je domnevno ubil njen 11 let starejši partner. Tudi sosed je bil začuden nad incidentom. "Pa pravijo, da je bil dober človek, vendar kaj potem človeku pride, pa ne veš," je dejal. Še ena soseda je pritrdila mnenju, da je bilo na videz vse v redu. "Oba sta bila zelo delovna človeka, ampak, kaj pa se potem dogaja za štirimi stenami, pa nihče ne ve."

icon-expand Prizorišče tragedije v naselju Gornji Petrovci. FOTO: 24ur.com

Povod za uboj še ni znan, vendar bližnji sosedje menijo, da bi vzrok lahko bil ljubosumje. Jasna Podreka, strokovnjakinja, ki preučuje vzroke za nasilje nad ženskami, pa medtem opozarjala na ničelno toleranco v intimno partnerskem nasilju. "Sama se sicer izogibam izrazom kot so pretirana čustva in ljubosumje," je povedala. Takšna poimenovanja namreč odvzemajo težko nasilnim dejanjem in storilcu manjšajo krivdo. Podreka meni, da kot družba še zmeraj ne razumemo čisto dobro, o čem govorimo, ko govorimo o nasilju nad ženskami, o družinskem in o spolnem nasilju. "Poleg nerazumevanja, pa je prisotna tudi določena stopnja tolerance, v smislu, da ga minimaliziramo. Sploh ko gre za nasilje v zasebni sferi," je pojasnila.

Spomnimo, policisti so v soboto nekaj po 18. uri prejeli klic 46-letnega občana z območja Policijske postaje Petrovci, ki je policistom dejal, naj pridejo na njegov naslov. Kot je dejal, je namreč tam umoril svojo 35-letno izvenzakonsko partnerko, je povedal Bojan Rous, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota. Na kraj so napotili policijsko patruljo in reševalno enoto, policista pa sta ob prihodu na kraj res našla mrtvo žensko v stanovanjski hiši in zavarovala kraj dejanja. Osumljenemu sta odvzela prostost na podlagi določil zakona o kazenskem postopku, odrejeno mu je bilo tudi pridržanje. Preiskovalni sodnik je po ogledu kraja kaznivega dejanja odredil sodno obdukcijo zoper osumljenega in strokovni pregled odvzema telesnih tekočin v SB Murska Sobota.