Sovražni grafit o Strehovcu odstranili, policija išče storilca

Generalni tajnik Slovenske škofovske konference Tadej Strehovec je na Policijsko upravo Ljubljana v sredo zvečer poslal prijavo glede sovražnega grafita, ki so ga včeraj opazili na Smoletovi ulici v Ljubljani. Na policiji so nam potrdili, da so v večernih urah prejeli prijavo in da v zvezi s tem poteka predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja grožnje.

Odzvali so se tudi na Mestni občini Ljubljana, kjer so danes zjutraj ob 7. uri omenjeni grafit že odstranili. "V Mestni občini Ljubljana ne odobravamo nikakršnega spodbujanja sovraštva in groženj, ne glede na temo ali način sporočanja, saj v Ljubljani živimo skupaj in spoštujemo različnosti," so zapisali.

Na SŠK so zaradi grafita izrazili zaskrbljenost. "Pričakujemo, da se bodo pristojne državne ustanove nemudoma odzvale in identificirale neznanega storilca ter odstranile grafit," so zapisali.