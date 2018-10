Španska policija med pošiljko banan odkrila šest ton kokaina

Španska policija je med pošiljko banan odkrila več kot šest ton kokaina. Aretirali so 16 oseb, nekatere med njimi išče nizozemska policija. Med policijsko akcijo v pristanišču Malaga na jugu države so zaplenili tudi gotovino, orožje in luksuzna vozila.

Španska policija je s policijsko akcijo razbila dobro znano nizozemsko kriminalno združbo, ki se je utaborila na španski Costa del Sol in se specializirala za tihotapljenje med Španijo in Nizozemsko. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kokain je bil skrit med pošiljko banan, ki so jih uvozili iz Kostarike. Policija je v operaciji zaplenila 300.000 evrov gotovine, štiri kose strelnega orožja in nekaj luksuznih vozil. 15 ljudi je španska policija aretirala v Malagi, enega človeka pa v Badajozu na vzhodu države. V policijski operaciji so poleg španske policije sodelovali še policisti s Portugalske in ZDA. Španija je s svojimi zgodovinskimi in jezikovnimi povezavami z Latinsko Ameriko glavna vstopna točka za tihotapljenje kokaina, predvsem kolumbijskega, v Evropo. Tihotapci pri tem vedno znova uporabljajo inovativne metode. V zadnjih letih je tako policija odkrila kokain v prsnih vsadkih, izdolbenih ananasih, lasuljah, blazinah za invalidske vozičke, mavcu na zlomljeni nogi kot tudi znotraj 42-delnega servisa iz porcelana.