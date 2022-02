Specialci na območju Novega mesta prijeli 85-letnika, ki je grozil s plašilno pištolo

Zaradi suma, da je oborožen in nevaren, so novomeški policisti v skladu s predvidenimi postopki preventivno zavarovali širše območje okoli hiše ter preprečili dostop. Ugotovili so, da gre za 85-letnika, ki tam stanuje.

Policisti so danes nekaj minut po 9. uri na številko 113 prejeli klic, da je moški grozil in streljal proti ljudem na območju Zbur pri Novem mestu.

Poleg policistov in kriminalistov so v akciji sodelovali še policisti z dronom, ki so pomagali spremljati dogajanje okoli hiše in nadzorovati območje.

Policisti Specialne enote Policije so nekaj pred 13. uro vstopili v hišo in moškega, s katerim so bili v stiku tudi policijski pogajalci, prijeli. Pred tem je iz hiše odvrgel pištolo in se mirno predal. Kasneje so policisti ugotovili, da naj bi šlo za plašilno pištolo v imitaciji prave pištole.

Komisija sektorja kriminalistične policije opravlja ogled kraja, o dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec, so sporočili s PU Novo mesto.