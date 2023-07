Specialci v Grosuplju prijeli nevarno in oboroženo osebo

V Grosuplju so policisti opravljali hišno preiskavo. Ker naj bi bila oseba v postopku obrožena in nevarna, so pri akciji sodelovale tudi specialne enote. Oboroženo osebo so policisti prijeli, pri tem ni bil nihče poškodovan.

Policisti so včeraj popoldan na območju Grosuplja izvajali aktivnosti za izvedbo hišne preiskave na podlagi odredbe pristojnega sodišča. Zaradi informacij, da bi lahko bila oseba v postopku obrožena in nevarna, so bili pri realizaciji prisotni tudi policisti Specialne enote. Policisti so pri vstopu v objekt osebo, ki je bila oborožena, prijeli. Pri tem nobena oseba ni bila poškodovana, je pa bil zaradi nudenja ustrezne zdravniške oskrbe s kraja z reševalnim vozilom odpeljan osumljeni. Tekom današnjega dne policisti še vedno izvajajo hišno preiskavo in zbirajo informacije. Ker sam postopek še poteka, trenutno več informacij še ne morejo posredovati. Po zaključenih aktivnostih, predvidoma jutri, bodo posredovali več informacij.