Specialna enota prijela 35-letnika, ki je med begom preplezal tudi štirimetrski zid

Ob 16.30 so bili policisti PU Koper obveščeni, da je neznani moški vlomil v počitniško prikolico, parkirano za staro šolo v naselju Barka v občini Divača. Na kraju so policisti ugotovili, da se je moški zatekel v kamp prikolico in je ni želel zapustiti, pri tem je tudi vse razmetal in se zaklenil vanjo.

V nadaljevanju policistu in policistki ni uspelo obvladati moškega, ki se je v postopku fizično uprl in se mu je uspelo iztrgati iz prijema policista ter zbežati proti vasi Barka. Splezal je čez zid, visok približno štiri metre, v ograjeno dvorišče gospodarskega poslopja (stara zapuščena kamnita hiša).

V tem času so na kraj prispele še druge policijske patrulje, pričele so pozivati moškega, naj pride iz gospodarskega poslopja, vendar ta tega ni upošteval. Razbijal je stekla in metal kamenje. Ker je šlo za nevarno in nepredvidljivo osebo, je bila aktivirana Specialna enota GPU in pogajalec.

Komunikacije z moškim ni bilo mogoče vzpostaviti, zato so policisti Specialne enote vstopili v objekt in osebo z uporabo prisilnih sredstev obvladali, v nadaljevanju pa je bila moškemu odrejena hospitalizacija, so še sporočili iz PU Koper.

35-letni Ljubljančan, čigar identiteta je bila ugotovljena šele po prijetju, je utemeljeno osumljen dveh kaznivih dejanj, in sicer Preprečitve uradnega dejanja uradni osebi in Kršitve nedotakljivosti stanovanja.