Specialna enota prijela osumljenca za streljanje v gostinskem lokalu

Kot smo poročali, so v enem od gostinskih lokalov na Pobrežju v Mariboru včeraj odjeknili streli. Po prvih podatkih naj bi se gosti sprli, pri tem pa naj bi eden streljal proti drugemu, a ga k sreči ni zadel. Pripadniki Specialne enote so prijeli osumljenca in mu odvzeli prostost. Pred tem je bila prostost odvzeta še enemu moškemu zaradi suma storitve kaznivega dejanja pomoči storilcu po storitvi kaznivega dejanja, so sporočili s PU Maribor. Na PU Maribor nadaljujejo s preiskavo kaznivega dejanja poskusa umora.