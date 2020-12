Spet metali sneg na vozila

Potem ko smo v ponedeljek poročali o nespametnem dejanju dveh najstnikov, ki sta z nadvoza nad avtocesto s snežnimi kepami obmetavala vozila, ki so peljala po gorenjski avtocesti, kranjski policisti spet poročajo o podobni prijavi. V sredo so jih namreč obvestili, da osebe mečejo sneg na vozila. Kot so sporočili s PU Kranj, oseb niso izsledili.

Velja pa opozoriti, da je metanje kakršnih koli predmetov na cesto, še posebej avtocesto, kjer gre za velike hitrosti, zelo nevarno početje. Zaradi lahkomiselnosti in razposajenosti lahko nastanejo tudi tragične posledice. Ker otroci ne razumejo vseh posledic, ki lahko nastanejo zaradi njihove razposajenosti, je toliko večja odgovornost staršev, da jim pojasnijo, kaj je prav in kaj ne, saj so v primeru prekrškov ali kaznivih dejanj otrok zanje odgovorni njihovi starši in skrbniki.