Spletna goljufija: Lagala, da potrebuje denar za zdravljenje

Gorenjski policisti so v zadnjih nekaj dneh obravnavali dve spletni goljufiji. V enem primeru je ženska oškodovanca prepričala, da za zdravljenje bolezni potrebuje denar. Ta ji je denar nakazal, pozneje pa je ugotovil, da je bil žrtev goljufije, saj je bilo od njega zahtevano še dodatno plačilo, da bi ob domnevni smrti prišel do njenega premoženja. icon-expand Spletna prevara FOTO: Thinkstock V še enem primeru pa je drug storilec oškodovanko prepričal, da ji lahko uredi zaposlitev in status v tujini, ter jo pri tem ogoljufal za nekaj tisoč evrov. Da gre za goljufijo, je ugotovila, ko je storilec z njo po plačilu prekinil stike. Internet je ''privlačna'' platforma za spletne kriminalce, ki z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo druge dragocene informacije. Zato bodite zelo previdni pri komuniciranju z neznanci, ne dajajte jim svojih podatkov in ne nakazujte denarja, poudarja policija.