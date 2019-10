Spletna goljufija: lažno oddajal počitniške hiške v Avstriji

Kot so sporočili s PU Nova Gorica, se je oškodovanec z omenjenim 'ponudnikom' počitniških storitev preko oglasa dogovoril za najem počitniške hiše v sosednji Avstriji. Neznani storilec je nato z namenom, da bi si pridobil protipravno premoženjsko korist, poslal oškodovancu pogodbo in račun ter ga z lažnivim prikazovanjem, da bo storitev opravljena, spravil v zmoto. S tem dejanjem je zapeljal oškodovanca, ki je plačal določeno storitev, nato pa ugotovil, da podjetje v tujini ne obstaja.Policisti bodo po zaključku preiskave navedenega primera na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali kazensko ovadbo.

V zvezi z opisanim primerom vse uporabnike spletnih strani policisti ponovno opozarjajo ljudi, da naj bodo previdni pri izbiri ponudnikov, ki ponujajo tovrstne storitve na spletnih straneh. Oškodovanci naj v primerih, ko so že izvedli plačilo in ugotovili, da gre za goljufijo, o tem nemudoma obvestijo poslovno banko, s katero poslujejo, in primer takoj prijavijo policistom najbližje policijske enote. Takojšnja prijava je namreč ključna za ukrepanje pristojnih organov v smislu uspešnosti zavarovanja oziroma blokiranja nakazanih sredstev na transakcijskem računu tovrstnih prejemnikov, še opozarjajo na PU Nova Gorica.

Kako se izognemo prevari

Na SI-CERTU, nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost, so zbrali nekaj nasvetov, kako se izognemo prevaram na spletu.

- Preverite, ali naslov sogovornika v korespondenci ustreza osebi ali instituciji, ki jo predstavlja.

- Izdelkov in storitev, ki jih kupujete na spletu, ne plačujte z Western Union sistemom, saj ta ne omogoča sledenja nakazilu. Pri nakazilu preverite, ali bo denar nakazan v pravo državo.

- Če ponudba izrazito odstopa od ostalih, poskušajte pridobiti mnenje o prodajalcu oz. ponudniku (v nekaterih primerih lahko najdete opise goljufij kar na spletu).

- Ne uporabljajte spletnih povezav, ki so vam ponujene v korespondenci oz. natančno preverite, ali vodijo na pravo spletno mesto.

- Presodite, ali razlika v ceni pri nakupu pri ponudniku v tujini odtehta tveganje, ki ga pri tem prevzamete. Spore najlažje rešujete, če je ponudnik v Sloveniji oz. v EU, težje pa npr. če gre za podjetje na Tajskem ali v Afriki.

- Nikoli ne uporabljajte javno dostopnih računalnikov (cybercafe) za dostop do svoje elektronske pošte ali celo e-bančnih storitev, gesla se lahko prestrezajo (z vednostjo lastnika računalnika ali brez nje). Elektronsko pošto pošiljajte s svoje naprave (pametni telefon, netbook, prenosnik), pri tem pazite, da je povezava šifrirana.

- Če ste žrtev goljufije in je prišlo do oškodovanja, to prijavite policiji. Pozanimajte se na banki, kakšne so možnosti za preklic plačila.

- Za tehnično pomoč pri izsleditvi pošiljatelja elektronske pošte in lokacije spletnega mesta se lahko obrnete na SI-CERT.