Prek spleta kupoval avtomobil, ostal brez več kot 70.000 evrov

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Kranj, so bili jeseniški policisti o dogodku obveščeni v petek zvečer. "Po podatkih, s katerimi razpolagamo, se je moški s prodajalcem prek ene izmed aplikacij spletnih ponudnikov vozil v tujini dogovoril za nakup avtomobila v vrednosti več kot 70.000 evrov ter mu kupnino tudi nakazal," so zapisali.
Zapletlo pa se je, ko je kupec želel avtomobil prevzeti na dogovorjeni lokaciji v tujini, kjer pa o tem niso vedeli ničesar.
Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, so še zapisali v PU Kranj.
Ob tem so ponovno opozorili, da naj ljudje s svojimi osebnimi in bančni podatki ravnajo odgovorno in jih ne posredujejo nikomur, če se predhodno ne prepričajo, da je to varno. "Ne nasedajte klicateljem in ne potrjujete nobenih povezav, ki jih dobite po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočili," svetujejo.
Tovrstne spletne zlorabe lahko najbolje prepreči vsak posameznik sam, s tem, da ne odgovarja, potrjuje ali daje kakršnihkoli podatkov drugim. "Sporočilo preprosto zbrišite ali pošiljatelja blokirajte. Pred kakršnokoli dejavnostjo se o vsem prej prepričajte in preverite. Pazite na svoje premoženje," so še dodali.
