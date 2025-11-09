Prek spleta kupoval avtomobil, ostal brez več kot 70.000 evrov

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Kranj, so bili jeseniški policisti o dogodku obveščeni v petek zvečer. "Po podatkih, s katerimi razpolagamo, se je moški s prodajalcem prek ene izmed aplikacij spletnih ponudnikov vozil v tujini dogovoril za nakup avtomobila v vrednosti več kot 70.000 evrov ter mu kupnino tudi nakazal," so zapisali.

Zapletlo pa se je, ko je kupec želel avtomobil prevzeti na dogovorjeni lokaciji v tujini, kjer pa o tem niso vedeli ničesar.

Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, so še zapisali v PU Kranj.