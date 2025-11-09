Svetli način
Črna kronika

Prek spleta kupoval avtomobil, ostal brez več kot 70.000 evrov

Kranj, 09. 11. 2025 13.46 | Posodobljeno pred 32 minutami

Jeseniški policisti obravnavajo primer spletne goljufije. Tokrat je bil tarča moški, ki se je prek spleta dogovoril za nakup avtomobila in kupnino prodajalcu tudi nakazal. Na dogovorjeni lokaciji v tujini pa nato o tem niso vedeli ničesar.

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Kranj, so bili jeseniški policisti o dogodku obveščeni v petek zvečer. "Po podatkih, s katerimi razpolagamo, se je moški s prodajalcem prek ene izmed aplikacij spletnih ponudnikov vozil v tujini dogovoril za nakup avtomobila v vrednosti več kot 70.000 evrov ter mu kupnino tudi nakazal," so zapisali. 

Zapletlo pa se je, ko je kupec želel avtomobil prevzeti na dogovorjeni lokaciji v tujini, kjer pa o tem niso vedeli ničesar. 

Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, so še zapisali v PU Kranj. 

Nakup avta prek spleta
Nakup avta prek spleta FOTO: Shutterstock

Ob tem so ponovno opozorili, da naj ljudje s svojimi osebnimi in bančni podatki ravnajo odgovorno in jih ne posredujejo nikomur, če se predhodno ne prepričajo, da je to varno. "Ne nasedajte klicateljem in ne potrjujete nobenih povezav, ki jih dobite po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočili," svetujejo. 

Tovrstne spletne zlorabe lahko najbolje prepreči vsak posameznik sam, s tem, da ne odgovarja, potrjuje ali daje kakršnihkoli podatkov drugim. "Sporočilo preprosto zbrišite ali pošiljatelja blokirajte. Pred kakršnokoli dejavnostjo se o vsem prej prepričajte in preverite. Pazite na svoje premoženje," so še dodali.

Podlesničar
09. 11. 2025 15.06
Hvala za denar 🥳
ODGOVORI
0 0
Veščec
09. 11. 2025 15.05
BUTL,d ni večjega.za ta dnar bi šu direkt u avto hišo po karo,d bi kr debelo pogledal
ODGOVORI
0 0
blef
09. 11. 2025 15.04
+0
Vsi ste pametni. Verjetno še nikoli niste kupili avto na spletu. Kako kupiš avto v Nemčiji drugače, da denar na kažeš v naprej. Sam sem tako kupil več avtomobilov . Seveda se pozanimaš, narediš raziskavo in potem plačaš.
ODGOVORI
1 1
mojcd
09. 11. 2025 14.58
+3
Kdor nakaze 70k v naprej si zasluzi se 70k kazni. Brez polovicke
ODGOVORI
4 1
Reality check
09. 11. 2025 14.58
+4
kako tako naivna oseba zasluži dovolj da ga opeharijo za 70.000€?
ODGOVORI
5 1
kcre
09. 11. 2025 14.57
+5
Folk naiven. Folk nespameten. Folk pohlepen. In rezultat je tu.
ODGOVORI
5 0
IS58
09. 11. 2025 14.49
+2
Zgodba, NE VIDENO KUPLJENO. Take kupce potrebujemo.
ODGOVORI
2 0
Jožajoža
09. 11. 2025 14.48
-4
Dvomim,da se je to zgodilo Slovencu.je pa velika verjetnost,da se je to zgodilo janšistu,opranoglavcu,ki s svojo glavo ,odkar gleds nOROtv,kjer mu perejo možgane,,ne more več razmišljat. Sds je dejansko sekta
ODGOVORI
3 7
popovec
09. 11. 2025 15.02
Lahko si podasta roke .
ODGOVORI
0 0
Infiltrator
09. 11. 2025 14.48
+7
Da se gres take oslarije moraš pa res imeti prevec denarja ,ki pa je vprašljiv izvor ....
ODGOVORI
7 0
genir
09. 11. 2025 14.47
+6
Če je 70 jurjev sam tko nakazal ma že dosti , ampak ne v glavi.
ODGOVORI
6 0
AshBurton
09. 11. 2025 14.46
+3
A lahko povete ime in priimek,da mo dam svoj TRR...nam namrec vec razlicnih avtov za prodat?!
ODGOVORI
3 0
rogla
09. 11. 2025 14.44
+4
Joj, kako so nekateri naivni! Saj človek ne more verjeti, da kljub številnim opozorilom se najdejo ...
ODGOVORI
4 0
gongash
09. 11. 2025 14.42
+4
To jw to k folk sedi doma pa klika preko spleta. Na marsikaj naletiš. Prideš osebno pa je stvar rešena.
ODGOVORI
4 0
zajfa
09. 11. 2025 14.39
+1
No comment.
ODGOVORI
1 0
jablan
09. 11. 2025 14.38
+5
Ja tko je moj kolega ostal brez 12000e
ODGOVORI
5 0
