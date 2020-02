Spletne prevare: Eni zlorabljali bančne kartice, drugi obljubljali dobitke na stavah

Policisti Policijske postaje Velenje so v zadnjem času obravnavali več kaznivih dejanj, ko je (neznani) storilec zlorabil bančne kartice oškodovancev. Pri preverjanju dejstev so policisti ugotovili, da so bile žrtve oškodovane tako, da so pri brskanju na spletnih straneh prejele obvestilo, da lahko sodelujejo v nagradni igri in pri tem dobijo telefon višjega cenovnega razreda.

Ob kliku na obvestilo se jim je odprla stran, identična spletni strani Telekoma Slovenije. Za sodelovanje v igri je moral uporabnik nakazati dva evra, in sicer tako, da je vnesel podatke o svoji bančni kartici. Na osnovi tega podatka je neznani storilec zlorabil bančne kartice in opravil spletne nakupe. Policija opozarja, da v kolikor "zaznate takšne ali podobne spletne strani, najprej preverite pri podjetju, ki naj bi igro oglaševalo, ali je to dejansko njihova spletna stran, in v kolikor temu ni tako, zadevo naznanite policiji. Ko zaznajo objavo, je smiselno, da naredijo posnetke spletne strani."