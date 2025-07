Spletni goljuf 55-letnici z računa pobral 8500 evrov

Škofjeloški policisti so včeraj nekaj čez 13. uro sprejeli klic 55-letne oškodovanke, ki je pred dnevi sprejela klic neznanca, ki jo je obvestil, da ima na kripto računu nekaj sprememb.

Sledila je njegovim navodilom, namestila določene aplikacije in v nadaljevanju ugotovila, da so ji z bančnega računa pobrali več kot 8500 evrov. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Policisti so pozvali k odgovornemu ravnanju z bančnimi podatki: "Ne nasedajte klicateljem in ne potrjujejte nobenih povezav, ki jih dobite po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočilih, SMS," so še dodali.