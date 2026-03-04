Spletni goljufi tokrat kličejo občane na Tolminskem

V torek so tolminski policisti obravnavali poskus goljufije, ko je neznani storilec po telefonu poklical občanko in se ji lažno predstavil kot predstavnik ene izmed bančnih ustanov ter jo spraševal o potrošniškem kreditu, čeprav občanka zanj sploh nikoli ni zaprosila.

Občanko je nato poklical še drug moški, ki se je predstavil kot predstavnik samostojne in neodvisne bančne institucije javnega prava. "V pogovoru jo je skušal prepričati, da mora v zvezi z domnevno zahtevo za potrošniški kredit nemudoma ukrepati. Storilcu je nato prek elektronske pošte uspelo pridobiti nekatere njene osebne podatke. Zatem je občanka na elektronski naslov prejela obvestila svoje banke o opravljenih nakupih in transakcijah ter o zavrnjenem spletnem nakupu v višini tisoč evrov," so primer opisali tolminski policisti.

Občanka v tem primeru sicer ni bila oškodovana, policija pa je o primeru obvestila okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

Tudi v drugem primeru je neznani storilec, ki se je lažno predstavil kot uslužbenec ene od bank, poklical občanko po telefonu glede njenega domnevnega novega bančnega računa pri njihovi banki in njeno domnevno vlogo za potrošniški kredit, čeprav občanka ni zaprosila za noben kredit. "Spletni goljuf je med klicem skušal z lažnim prikazovanjem pridobiti njene osebne podatke in podatke njenega bančnega računa, vendar mu to ni uspelo oz. mu jih ni posredovala." Občanka je zaradi suma goljufije obvestila svojo banko.

V torek pa so na Tolminskem obravnavali še tretji podoben primer. Neznani storilec je poklical občanko in se ji predstavil kot bančni uslužbenec in ji ponudil pomoč pri urejanju kredita v višini nekaj deset tisoč evrov.

Neznanec je skušal pridobiti njene osebne podatke, a je občanka klic še pravočasno prekinila. "Zatem je prejela še več klicev z različnih neznanih telefonskih številk, na katere se ni odzvala. Policija primer poskusa goljufije še preiskuje."