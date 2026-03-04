Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Spletni goljufi tokrat kličejo občane na Tolminskem

Tolmin, 04. 03. 2026 11.13 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Goljufija prek spleta

Na Tolminskem obravnavajo več poskusov spletnih goljufij. Neznani storilci pokličejo žrtve in jih nagovarjajo k potrošniškemu kreditu oziroma želijo od njih pridobiti osebne podatke.

V torek so tolminski policisti obravnavali poskus goljufije, ko je neznani storilec po telefonu poklical občanko in se ji lažno predstavil kot predstavnik ene izmed bančnih ustanov ter jo spraševal o potrošniškem kreditu, čeprav občanka zanj sploh nikoli ni zaprosila.

Občanko je nato poklical še drug moški, ki se je predstavil kot predstavnik samostojne in neodvisne bančne institucije javnega prava. "V pogovoru jo je skušal prepričati, da mora v zvezi z domnevno zahtevo za potrošniški kredit nemudoma ukrepati. Storilcu je nato prek elektronske pošte uspelo pridobiti nekatere njene osebne podatke. Zatem je občanka na elektronski naslov prejela obvestila svoje banke o opravljenih nakupih in transakcijah ter o zavrnjenem spletnem nakupu v višini tisoč evrov," so primer opisali tolminski policisti.

Občanka v tem primeru sicer ni bila oškodovana, policija pa je o primeru obvestila okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

Tudi v drugem primeru je neznani storilec, ki se je lažno predstavil kot uslužbenec ene od bank, poklical občanko po telefonu glede njenega domnevnega novega bančnega računa pri njihovi banki in njeno domnevno vlogo za potrošniški kredit, čeprav občanka ni zaprosila za noben kredit. "Spletni goljuf je med klicem skušal z lažnim prikazovanjem pridobiti njene osebne podatke in podatke njenega bančnega računa, vendar mu to ni uspelo oz. mu jih ni posredovala." Občanka je zaradi suma goljufije obvestila svojo banko.

V torek pa so na Tolminskem obravnavali še tretji podoben primer. Neznani storilec je poklical občanko in se ji predstavil kot bančni uslužbenec in ji ponudil pomoč pri urejanju kredita v višini nekaj deset tisoč evrov.

Neznanec je skušal pridobiti njene osebne podatke, a je občanka klic še pravočasno prekinila. "Zatem je prejela še več klicev z različnih neznanih telefonskih številk, na katere se ni odzvala. Policija primer poskusa goljufije še preiskuje."

"Kriminalci danes ne delujejo več le preko elektronske pošte. Pogosto pokličejo po telefonu, pošljejo SMS-sporočilo ali zasebno sporočilo."
"Kriminalci danes ne delujejo več le preko elektronske pošte. Pogosto pokličejo po telefonu, pošljejo SMS-sporočilo ali zasebno sporočilo."
FOTO: Shutterstock

Na Ajdovskem pa je neznani storilec poklical občana in ga z lažmi zmedel, nakar mu je občan posredoval podatke in omogočil dostop do njegovega bančnega računa. "Storilec je na neznan način prek spletne banke oškodovanca izvedel več transakcij oziroma nakazil na različna prodajna mesta v skupni vrednosti več kot tisoč evrov." Ajdovski policisti primer še preiskujejo.

"Internet je postal neznansko privlačen za spletne kriminalce. Napadalci z umetnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragocene finančne informacije. Spletni kriminalci so tudi čedalje bolj inovativni in jih je vse težje odkriti."

"Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge. Kriminalci danes ne delujejo več le prek elektronske pošte. Pogosto pokličejo po telefonu, pošljejo SMS-sporočilo ali zasebno sporočilo prek družbenih omrežij."

"Predstavijo se kot bančni uslužbenci, tehnična podpora, policisti, investicijski svetovalci ali celo kot sorodniki v stiski. Pogovor vodijo samozavestno in strokovno, pogosto ustvarijo občutek nujnosti ali strahu. Če ste v dvomu, si vzemite čas. Prevaranti računajo na vašo nepremišljenost in strah."

"Bolje je preveriti dvakrat kot enkrat ostati brez prihrankov. Ob morebitnem oškodovanju zato občanom svetujemo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke), se za prijavo čim prej obrnejo na najbližjo policijsko enoto in oškodovanje prijavijo Policiji. Prav tako naj o morebitni zlorabi nemudoma obvestijo tudi svojo banko. Policija ponovno poziva vse občane k previdnosti, zaščiti osebnih podatkov in takojšnjemu ukrepanju ob sumu goljufije," opozarjajo na Policiji.

S 'provido' ujeli voznika, ki je vozil po reševalnem pasu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hči slavnega košarkarja stopa po svoji poti: Zhuri James navdušuje
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
Slavna Hrvatica oznanila svojo prvo nosečnost
8 nasvetov za starše za podporo in tolažbo otrok
8 nasvetov za starše za podporo in tolažbo otrok
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala, kako je videti popolnoma brez ličil
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
To so najpogostejše napake, ki jih delamo vse
To so najpogostejše napake, ki jih delamo vse
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
vizita
Portal
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
So ultrapredelana živila 'nove cigarete'?
So ultrapredelana živila 'nove cigarete'?
Estetska medicina: naravni videz kot nov trend?
Estetska medicina: naravni videz kot nov trend?
cekin
Portal
Milijonski dobitek, ki hčerki ni prinesel finančne svobode
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Eurojackpot v vrednosti 10 milijonov evrov vplačan na Ptuju
Eurojackpot v vrednosti 10 milijonov evrov vplačan na Ptuju
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
moskisvet
Portal
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
dominvrt
Portal
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
okusno
Portal
Najbolj mehak in puhast kruh na svetu, ki ostane dolgo svež
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551