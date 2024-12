Spletni prevarant podjetju z območja Maribora ukradel 46.000 evrov

OGLAS

Po prvih informacijah naj bi v podjetju na območju Maribora prejeli lažno spletno pošto banke, oškodovanca pa naj bi ob tem poklical neznanec in ga napeljal k temu, da mu je omogočil dostop do elektronske naprave. Prevarant je nato z bančnega računa podjetja ukradel več kot 46.000 evrov. "Trenutno potekajo intenzivne aktivnosti preiskovanja tega kaznivega dejanja (spletne) goljufije," so sporočili s PU Maribor in občane (zlasti zaposlene v podjetjih) znova pozvali k previdni rabi storitev elektronskega bančništva.

Spletna prevara FOTO: Shutterstock icon-expand

Zaznali več podobnih primerov David Gracer iz Sektorja za gospodarsko kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi pravi, da je zadnjim primerom skupno, da se goljufije začnejo z lažno elektronsko pošto, poslano na elektronski naslov pravne osebe, pri tem pa se goljufi izjemno prepričljivo predstavijo v imenu banke. "Potencialne žrtve pozovejo k posodobitvi oziroma nadgradnji e-banke, kar storijo s klikom na priloženo spletno povezavo. Ob kliku na povezavo se odpre spletna stran, ki so jo izdelali spletni goljufi in je identična spletni strani e-banke, ki jo sicer uporablja pravna oseba. Po vnosu zahtevanih podatkov goljufi po telefonu pokličejo kontaktno osebo ter se v slovenskem jeziku predstavijo kot tehnična pomoč banke. Na tak način pridobijo vse potrebno za nepooblaščen vstop v spletno banko in v nadaljevanju izpraznijo bančni račun, pri čemer običajno sredstva nakažejo na bančni račun, odprt v tujini," je še dodal Gracer.

Ključen trenutek pri tovrstni goljufiji je, da goljufi za izplačilo sredstev zahtevajo namestitev programa za oddaljen dostop na računalnik in/ali mobilni aparat (v veliki večini primerov Anydesk). Oškodovanci aplikacijo namestijo, saj so zavedeni, da jim bo omogočila izplačilo sredstev. Ne zavedajo pa se, da lahko goljufi s to aplikacijo upravljajo z računalnikom ali telefonom, vstopijo v spletno banko in odtujijo vsa sredstva, ki so na voljo na transakcijskem računu oškodovanca. Poleg tega zlorabijo podatke kreditne kartice, če so le-ti podatki na voljo v spletni banki.