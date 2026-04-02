Ostali brez več tisoč evrov: 'pokvarjen' telefon sorodnice, lažna zloraba identitete ...

Policisti Policijske postaje Ajdovščina so obravnavali kaznivo dejanje goljufije na škodo fizične osebe. Po dosedanjih ugotovitvah je neznani storilec pred kratkim oškodovanki na mobilni telefon poslal SMS-sporočilo, v katerem jo je obvestil o domnevno nedelujočem telefonu njene sorodnice ter jo pozval, naj v prihodnje komunicira prek aplikacije WhatsApp na drugo telefonsko številko.

V nadaljevanju komunikacije je storilec pod pretvezo prošnje za pomoč pri plačilu računa sorodnice oškodovanki poslal podatke za nakazilo na tuj bančni račun. Oškodovanka je nato z bančnega računa izvedla dve nakazili na tuj bančni račun. Kasneje je prek svoje banke ugotovila, da je bila žrtev spletne prevare. Storilec jo je oškodoval za nekaj več kot pet tisoč evrov. Policisti Policijske postaje Ajdovščina okoliščine kaznivega dejanja goljufije še preiskujejo. Policisti PP Idrija so včeraj, 1. aprila 2026, obravnavali tudi spletno goljufijo na škodo fizične osebe. Neznani storilec je v popoldanskih urah z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin spravil oškodovanko v zmoto ter jo napeljal k ravnanju v lastno premoženjsko škodo. Oškodovanka je na podlagi prejete informacije, da naj bi bila ogoljufana oziroma, da naj bi ji bila zlorabljena identiteta, v strahu za varnost svojega bančnega računa po predhodni komunikaciji z neznanim klicateljem izvedla nakazili gotovine na vnaprej dogovorjen bančni račun bančne ustanove. S tem je bila oškodovana za približno tisoč evrov. Okoliščine kaznivega dejanja goljufije policija še preiskuje.

Spletna prevara tudi na Goriškem

Prav tako so policisti Policijske postaje Nova Gorica včeraj, 1. aprila, obravnavali goljufijo na škodo fizične osebe na Goriškem. Neznani storilec, ki se je v daljšem časovnem obdobju predstavljal pod lažnim imenom, je z lažnim prikazovanjem oziroma prikrivanjem dejanskih okoliščin na spletu oškodovanca spravil v zmoto. Ta je v želji po povečanju finančnih sredstev na drug bančni račun večkrat nakazal denar z namenom domnevnega trgovanja z energenti in plemenitimi kovinami. Kasneje je ugotovil, da je bil žrtev goljufije, oškodovan je bil za več tisoč evrov. Tudi ta primer goljufije Policija še preiskuje.

