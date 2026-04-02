Črna kronika

Ostali brez več tisoč evrov: 'pokvarjen' telefon sorodnice, lažna zloraba identitete ...

Nova Gorica , 02. 04. 2026 15.11 pred 26 dnevi 3 min branja 7

A.K.
A.K.
Spletna prevara

Policija preiskuje več primerov spletnih goljufij, kjer so storilci z različnimi zvijačami, vključno s spletnimi sporočili in lažnim predstavljanjem, oškodovali več oseb za velike denarne zneske, v nekaterih primerih tudi več tisoč evrov. Preiskave še potekajo.

Policisti Policijske postaje Ajdovščina so obravnavali kaznivo dejanje goljufije na škodo fizične osebe. Po dosedanjih ugotovitvah je neznani storilec pred kratkim oškodovanki na mobilni telefon poslal SMS-sporočilo, v katerem jo je obvestil o domnevno nedelujočem telefonu njene sorodnice ter jo pozval, naj v prihodnje komunicira prek aplikacije WhatsApp na drugo telefonsko številko. 

V nadaljevanju komunikacije je storilec pod pretvezo prošnje za pomoč pri plačilu računa sorodnice oškodovanki poslal podatke za nakazilo na tuj bančni račun. Oškodovanka je nato z bančnega računa izvedla dve nakazili na tuj bančni račun. Kasneje je prek svoje banke ugotovila, da je bila žrtev spletne prevare. Storilec jo je oškodoval za nekaj več kot pet tisoč evrov. Policisti Policijske postaje Ajdovščina okoliščine kaznivega dejanja goljufije še preiskujejo.

Policisti PP Idrija so včeraj, 1. aprila 2026, obravnavali tudi spletno goljufijo na škodo fizične osebe. Neznani storilec je v popoldanskih urah z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin spravil oškodovanko v zmoto ter jo napeljal k ravnanju v lastno premoženjsko škodo. Oškodovanka je na podlagi prejete informacije, da naj bi bila ogoljufana oziroma, da naj bi ji bila zlorabljena identiteta, v strahu za varnost svojega bančnega računa po predhodni komunikaciji z neznanim klicateljem izvedla nakazili gotovine na vnaprej dogovorjen bančni račun bančne ustanove. S tem je bila oškodovana za približno tisoč evrov. Okoliščine kaznivega dejanja goljufije policija še preiskuje. 

Spletna prevara tudi na Goriškem

Prav tako so policisti Policijske postaje Nova Gorica včeraj, 1. aprila, obravnavali goljufijo na škodo fizične osebe na Goriškem. Neznani storilec, ki se je v daljšem časovnem obdobju predstavljal pod lažnim imenom, je z lažnim prikazovanjem oziroma prikrivanjem dejanskih okoliščin na spletu oškodovanca spravil v zmoto. Ta je v želji po povečanju finančnih sredstev na drug bančni račun večkrat nakazal denar z namenom domnevnega trgovanja z energenti in plemenitimi kovinami. Kasneje je ugotovil, da je bil žrtev goljufije, oškodovan je bil za več tisoč evrov. Tudi ta primer goljufije Policija še preiskuje.  

Ne nasedajte neznanim klicateljem, pozivajo policisti. Internet je postal neznansko privlačen za spletne kriminalce. Napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. Spletni kriminalci so tudi čedalje bolj inovativni in jih je vse težje odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge.

Kriminalci danes ne delujejo več le preko elektronske pošte. Pogosto pokličejo po telefonu, pošljejo SMS-sporočilo ali zasebno sporočilo prek družbenih omrežij. Predstavijo se kot bančni uslužbenci, tehnična podpora, policisti, investicijski svetovalci ali celo kot sorodniki v stiski. Pogovor vodijo samozavestno in strokovno, pogosto ustvarijo občutek nujnosti ali strahu. Če ste v dvomu, si vzemite čas. 

Prevaranti računajo na vašo nepremišljenost in strah. Bolje je preveriti dvakrat kot enkrat ostati brez prihrankov. Ob morebitnem oškodovanju zato občanom svetujejo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke), se za prijavo čimprej obrnejo na najbližjo policijsko enoto in oškodovanje prijavijo Policiji. Prav tako naj o morebitni zlorabi nemudoma obvestijo tudi svojo banko. Policija ponovno poziva vse občane k previdnosti, zaščiti osebnih podatkov in takojšnjemu ukrepanju ob sumu goljufije.

spletna prevara goljufija policija finančna škoda Ajdovščina
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odpisani zasedli vlado
03. 04. 2026 21.04
Ustavno sodišče začasno zadržalo rubeže denarnih socialnih pomoči.Kot sem takrat napovedal je Šutarjev zakon bil samo blamaža in se po volitvah več ne bo upošteval.Sploh ni bil namenjen za opečeno manjšino ampak za normalne bele državljane.Naj nekdo pojasni od kje opečenim denar,ker so lenuhi brezdelni vsi na socialah pred kolibami pa imajo parkirane avtomobile vredne od 75.000 eu nekateri še pa več.Prekrškovnih kazni pa ne plačujejo kriminal z njihove strani se pa veča.Rubeži so zasegali predvsem sociale balkancem in slovencem kateri so bili česa dolžni in kakim par opečenim kateri so dolg plačali kar na licu mesta saj so imeli prenapolnjene žepe z denarjem.Država jim je pa sedaj vse skupaj ukinila tako,da se smeje odpravljajo po stari poti kriminalnih dejanj.Šutarjev zakon je za opečene pozabljen očitno pa bo obveljal za slovence ter balkance.Pametnjakoviči kateri so takrat bili tako pametni,ko sem to napovedal in trdili nasprotno se pa sedaj od sramu skrivajo po kopalnicah in jočejo.Čestitke golobu za njegov zavajalski Šutarjev zakon namenjen poštenim slovencem z namenom ustanovitve policijske države.Kdo pa prevzame vlado ni pomembno,ker na vidiku ni nobenega primernega.,
oježeš
02. 04. 2026 20.38
Prepričan sem, da bi morali vklopiti Si-Alarm na vse mobilne telefone z razlago, da ljudem ne bo nihče ničesar šenkal, bodo pa jim pobrali kar bodo mogli.
pager
02. 04. 2026 18.40
največji problem so ljudje ki hočejo biti v trendu, na žalost se pa ne spoznajo na ta trend. Imam krepko čez sedemdeset, v pokoju, ne živim v slo ampak opazujem predvsem starejše, prav ponosni so ko postavljajo svoj telefon pred skener na blagajnah ampak se ne zavedajo kaj s tem sporočajo svojemu dobavitelju.Kot upokojenec imam časa v izobilju, že zdavnaj ukinil vso bančništvo po raznih možnostih, sicer banka na veliko pritiska zakaj ne bi to, pa to, ampak me ne zanima, dvignem gotovino, tisti dve položnici pri nas lahko plačam v trgovini brez provizije in me prav malo briga za vsa opozorila , jaz mirno spim in ne razmišljam kako bom imel več??? za koga, imam dovolj...
anabanana
02. 04. 2026 17.17
😂🤣😂🤣😂🤣🫣
mackon08
02. 04. 2026 17.14
Pa kako je narod tako tumbast, da nasede na takšne fore?
Potouceni kramoh
02. 04. 2026 17.06
Nobeden več ne bi delal.Vsi bi kradli kot politiki.V eni noči miljonar.Kripto je zakon.
Pridiprav
02. 04. 2026 16.21
Zgodba te osebe pa je res bizarna kombinacija naivnosti in nesrečnega tajminga. Prvi april je sicer dan za šale, a v svetu spletnega kriminala ni praznikov. Prevaranti pogosto računajo na to, da bodo žrtev ujeli nepripravljeno ali v trenutku zmedenosti. Komuniciranje o bančnih storitvah prek WhatsAppa je največji možni "rdeči alarm", saj nobena resna finančna ustanova ne bi delovala na tak način.
bibaleze
Portal
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
