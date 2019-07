Splezal v hotelsko sobo in okradel speča gosta

Zgodaj zjutraj je nekdo splezal v sobo hotela v Piranu in okradel gosta, državljana Nemčije, je sporočila predstavnica koprske policijske uprave Anita Leskovec. Oškodovancema, ki sta v sobi spala, je odnesel 600 evrov gotovine.

V tem trenutku se je zbudila oškodovanka in ga vprašala, kaj dela v sobi, storilec pa je po isti poti, po kateri je prišel v sobo, pobegnil.

Gre za mlajšega moškega kratkih rjavih las, starega med 25 in 30 let in visokega med 175 in 180 centimetrov. Oblečen je bil v belo majico s kratkimi rokavi in kratke modre hlače.