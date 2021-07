Splitski lokal zagrozil lopovu: Imaš en dan, da vrneš, kar si ukradel

Znani splitski lokal s hitro prehrano se je domislil izvirnega načina, kako se spopasti s predrznim tatičem, ki je bil na delu na njihovi terasi. Ta se je mirno sprehodil med mizami in z ene od njih ukradel sončna očala. Vse to so posnele nadzorne kamere. Lastniki so ga pozvali, naj 'svoj plen' vrne, sicer bodo javno objavili njegov obraz.

Lastniki lokala Sunset food so na svojem Facebookovem profilu objavili fotografije moškega, na katerih so mu zakrili obraz – a le začasno. "V največji vročini si ukradel sončna očala eni od naših strank, medtem ko se je ta odločala, ali bo na svoje čevapčiče dala kajmak ali ajvar," so zapisali v objavi. "Kraj in podobnih stvari ne toleriramo, imamo veliko srce in želimo vrniti očala naši stranki. Obveščamo te, da imamo nove kamere, na katerih se vidi tvoj obraz. Imaš 24 ur časa, da očala vrneš pri zaposlenih v našem lokalu, v nasprotnem primeru bomo objavili posnetek tvojega sramotnega dejanja," so napovedali. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zdaj seveda vsi čakajo, ali se bo dolgoprstnež opogumil in vrnil, kar je vzel. Čas se mu je iztekel danes ob 14.30. Sodeč po komentarjih pod objavo, za zdaj ni videti, da bi se skesal. icon-expand