Spolna zloraba: kljub izpovedi otrok vodstvo vrtca v Sloveniji 14 dni ni storilo ničesar

Združenje je takoj vložilo kazensko ovadbo na tožilstvo, vodstvo vrtca pa kar dva tedna ni naredilo nič. Kasneje so vendarle vložili prijavo na policijo in vzgojitelja premestili v drugo skupino, še vedno pa je v stiku z otroki. Medtem pa sta podobne reči kot domnevno zlorabljena deklica začela opisovati še en fantek in deklica.