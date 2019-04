Spolnemu napadalcu pet let in devet mesecev zapora

Okrožno sodišče v Murski Soboti je spolnega napadalca, ki je med novoletnimi prazniki napadel sorodnico,staro 13 let, obsodilo na pet let in devet mesecev zapora, poroča Vestnik.si.

Gre za 24-letnega moškega iz Goričkega, ki mu je policija prišla na sled, ko je deklica za pomoč obrnila na društvo, ki svetuje žrtvam nasilja. Kasneje so ugotovili, da je bil isti moški deklico napadel že pet let pred tem, ko je bila ta stara zgolj osem let. Tožilstvo mu je zato očitalo dva spolna napada.

Zaradi občutljivosti primera in predvsem zaradi zaščite žrtve je bilo sojenje zaprto za javnost. A Vestnikporoča, da naj bi tožilstvo napadalcu v zameno za priznanje ponudilo kazen 41 mesecev zapora, vendar obtoženec ponudbe ni sprejel. Sodišče pa ga je nato obsodilo na pet let in devet mesecev zaporne kazni.