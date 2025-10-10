Spolni napad na mladoletno osebo, osumljenec po zaslišanju pobegnil

Na Policijski upravi Nova Gorica so nam potrdili, da obravnavajo kaznivo dejanje spolnega nasilja po tretjem odstavku 171. člena kazenskega zakonika in premoženjsko kaznivo dejanje. Kaznivih dejanj je utemeljeno osumljen tuj državljan.
Kot so sporočili, so policisti osumljenega že prijeli in ga po policijskem pridržanju s kazensko ovadbo v nadaljnji postopek privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. "Po opravljenem zaslišanju v sodni dvorani je osumljenec odprl okno in skočil iz drugega nadstropja sodne zgradbe ter pobegnil neznano kam," so sporočili s PU Nova Gorica.
Kljub intenzivnemu iskanju osumljenca v tem trenutku še niso izsledili.
Kot so ob tem poudarili, več informacij zaradi postopka preiskave, zakonodaje ter tudi zaščite mladoletnikov ne morejo razkriti.
171. čen kazenskega zakonika:
(1) Kdor uporabi silo ali zagrozi osebi drugega ali istega spola z neposrednim napadom na življenje ali telo in jo tako prisili, da stori ali trpi kakšno spolno dejanje, ki ni zajeto v prejšnjem členu , se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do desetih let.
(3) Kdor osebo drugega ali istega spola prisili, da stori ali trpi kakšno spolno dejanje iz prvega odstavka tega člena, tako da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom do petih let.
Vprašanja smo naslovili tudi na Okrožno sodišče v Novi Gorici. Odgovore bomo dodali, ko jih prejmemo.