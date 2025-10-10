Spolni napad na mladoletno osebo, osumljenec po zaslišanju pobegnil

Na Policijski upravi Nova Gorica so nam potrdili, da obravnavajo kaznivo dejanje spolnega nasilja po tretjem odstavku 171. člena kazenskega zakonika in premoženjsko kaznivo dejanje. Kaznivih dejanj je utemeljeno osumljen tuj državljan.

Kot so sporočili, so policisti osumljenega že prijeli in ga po policijskem pridržanju s kazensko ovadbo v nadaljnji postopek privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. "Po opravljenem zaslišanju v sodni dvorani je osumljenec odprl okno in skočil iz drugega nadstropja sodne zgradbe ter pobegnil neznano kam," so sporočili s PU Nova Gorica.

Kljub intenzivnemu iskanju osumljenca v tem trenutku še niso izsledili.

Kot so ob tem poudarili, več informacij zaradi postopka preiskave, zakonodaje ter tudi zaščite mladoletnikov ne morejo razkriti.