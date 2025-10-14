Spolno zlorabljal tri vnukinje: obsojen na 10 let zapora

Spolne zlorabe so se dogajale med letoma 2005 in 2011 ob praznikih in med počitnicami, ko je moški večkrat otipaval tri tedaj mladoletne vnukinje, poroča Delo.

Obtoženi je tri kazniva dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, ki mu je bila zaupana v varstvo, priznal in bil obsojen na enotno kazen deset let zapora. Tri leta in štiri mesece zaporne kazni so mu naložili za zlorabo prve, štiri leta in dva meseca za zlorabo druge in dve leti in osem mesecev za zlorabo tretje vnukinje.