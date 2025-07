Spopad v Izoli: grozil z nožem zaradi umivanja zob

V enem od izolskih avtokampov je v torek zvečer 73-letni Ljubljančan z nožem grozil 45-letnemu moškemu iz Hrastnika zaradi umivanja zob.

Mlajši moški si je umival zobe pri skupnih koritih, kar je močno razburilo starejšega gosta. Ljubljančan naj bi Hrastničana na grob način opozoril, da je takšno početje nedopustno. Ta mu je mirno odvrnil, naj ga pusti pri miru, a Ljubljančan se s tem ni zadovoljil.

"Ljubljančan je nato odšel do svoje prikolice in se vrnil z večjim nožem, s katerim je nato 45-letniku nakazal, da ga bo zabodel v trebuh," so sporočili s Policije.

Policisti so moškemu nož zasegli, zaradi grožnje s hudo telesno poškodbo pa ga čaka kazenska ovadba.