Spor močno eskaliral: 48-letnik z ostrim predmetom ubil 65-letnega moškega

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili nekaj pred polnočjo obveščeni o sporu med več osebami na območju centra Grosuplja, ki pa se je končal tragično. Po do sedaj znanih podatkih naj bi 48-letni osumljenec z območja Grosuplja med prepirom z ostrim predmetom napadel 65-letnega moškega, ki je nato zaradi hudih poškodb tudi umrl.

Osumljencu, ki je v dogodku utrpel lažje telesne poškodbe, so nudili zdravniško pomoč, nato pa so mu zaradi suma kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo odvzeli prostost. V postopku so policisti zavarovali tudi domnevno sredstvo storitve kaznivega dejanja.

Motiv za dejanje trenutno še ni znan, prav tako še ni znana oziroma potrjena identiteta vseh v sporu in pretepu udeleženih oseb. Osumljenca sicer v preteklosti še niso obravnavali za kazniva dejanja z elementi nasilja.

Policisti so opravili ogled, ki sta se ga udeležila tudi dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec. Trenutno nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo in zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka.