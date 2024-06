Incident na vlaku: moški naj bi z nožem poškodoval 16-letnika

Policija je prejela dve različni prijavi. Eno o neprimernem obnašanju mladostnikov in eno o neprimernem obnašanju starejše dvojice. Posredovali so brežiški policisti in policisti države enote za nadzor države meje ter ugotovili, da je na vlaku prišlo do spora med 45-letnico in 46-letnikom ter dvema mladostnikoma, starima 15 in 16 let.

"V sporu je bil 16-letnik lažje poškodovan z nožem po roki. Poškodbo so mu oskrbeli v brežiški bolnišnici. 46-letniku so policisti zasegli nož, s katerim naj bi bila povzročena poškodba. Okoliščine dogodka policisti še preverjajo, nato sledi ustrezen ukrep," so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.