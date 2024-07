Spor v centru Ljubljane: moški z ostrim predmetom poškodoval drugega

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so bili tekom noči obveščeni o dogodku, ki se je zgodil na območju centra Ljubljane. Kot so zapisali, je po do sedaj zbranih podatkih prišlo do spora med osebami. "Osumljenec je z ostrim predmetom lažje poškodoval eno osebo ter nato s kraja zbežal," so sporočili ljubljanski policisti.

Na kraj je bilo napotenih več patrulj, kjer so policisti nudili pomoč poškodovanemu. Slednjega so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju.

Z zbiranjem obvestil je Policija kmalu po dogodku uspela prijeti in odvzeti prostost 35-letnemu osumljencu. Pri njem so našli tudi domnevni predmet storitve kaznivega dejanja.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.