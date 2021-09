Spor zaradi maske na bencinski črpalki v Nemčiji: ubit 20-letni zaposleni

Po navedbah policije in nemškega državnega tožilstva je 49-letnik na bencinsko črpalko prišel okoli 19.45. 20-letni študent, ki je delal na blagajni, ga je opozoril, da si mora nadeti masko, osumljenec je nato bencinsko črpalko zapustil . Okoli 21.25 je znova prišel na bencinsko črpalko, tokrat je nosil masko, ko pa je prišel do blagajne, je masko snel in zopet izmenjal nekaj besed z 20-letnikom. 49-letnik je nato iz žepa potegnil revolver in ubil 20-letnega študenta iz kraja Idar-Oberstein in pobegnil.

Policijski preiskovalci so objavili fotografijo osumljenca, nastalo na podlagi posnetkov nadzornih kamer, in začeli iskalno akcijo, je sporočila policija iz Tiera. Zaradi nevarnosti, ki bi jo lahko predstavljal 49-letnik – bil je namreč oborožen – je policija tudi opozarjala, naj občani na tem območju ne pobirajo avtostoparjev. Policijska akcija sicer ni bila uspešna, saj osumljenca niso našli.

Okoli osme ure zjutraj naslednjega dne se je osumljenec v spremstvu ženske pojavil pred policijsko postajo v kraju Idar-Oberstein, kjer so ga aretirale posebne enote. Gre za 49-letnega domačina, policiji pa pred dogodkom ni bil znan. Med preiskavo njegovega stanovanja v okrožju Idar-Oberstein so preiskovalci našli orožje, ki je bilo uporabljeno v usodnem streljanju, pa tudi drugo strelno orožje in strelivo, so še sporočili policisti.

Kot je pokazala začetna preiskava, se je moški ob prvem obisku bencinske črpalke in zahtevi zaposlenega, da si nadene masko, razburil in bil užaljen. Policiji je še povedal, da zavrača zaščitne ukrepe proti koronavirusu.