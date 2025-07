Spor zaradi parkiranja: lubenica, pas in udarci

Policisti so v soboto malo pred 22. uro prejeli nenavadno obvestilo lastnika gostinskega lokala v okolici Divače. Prijavil je, da je sosed na vozilo enega od gostov vrgel lubenico.

Kot se je izkazalo, so 52-letnega moškega motila vozila, ki so jih gostje parkirali kar ob cesti. Njegovo početje je opazil 53-letni lastnik lokala, odšel do njegove hiše in s hlačnim pasom razbil steklo na oknu.

Sosed je takrat prišel iz hiše in se pričel prepirati z lastnikom lokala. Prepir se je stopnjeval do te meje, da je lastnik lokala večkrat z roko udaril soseda po glavi in telesu in ga poškodoval. Dobil je presekanino na glavi in modrice po telesu.

Policisti bodo zoper lastnika gostinskega lokala podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilništva, je o dogajanju zapisala predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.