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Črna kronika

Spor žensk v Kranju: obe v priporu

Kranj , 03. 09. 2026 07.30 pred 47 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K.
Slovenska policija

Kranjski policisti so zaključili preiskavo napada z ostrim predmetom, ki se je zgodil 31. avgusta. Obe udeleženki spora, stari 44 in 48 let, sta bili po odločitvi preiskovalnega sodnika privedeni v pripor.

Kot smo poročali včeraj, so bili kranjski policisti 31. 8. 2026 okoli 17. ure obveščeni o sporu med dvema ženskama na območju Kranja in uporabi ostrega predmeta. Kot so ugotovili, je med 44- in 48-letno žensko na javnem kraju prišlo do prepira in pretepa, nakar je 48-letna ženska z ostrim predmetom poškodovala 44-letno žensko.

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48-letni osumljenki so policisti odvzeli prostost in ji odredili pridržanje ter jo včeraj, 2. 9. 2026, v večernih urah s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma izvršitve kaznivega dejanja poskusa umora, v povezavi s 34. členom istega zakona, privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kranju, ki je zoper njo odredil pripor. Prav tako je bila tega dne v večernih urah s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma izvršitve kaznivega dejanja nasilništva tja privedena tudi 44-letna ženska. In tudi zoper njo je dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Kranju odredil pripor.

kriminal Kranj policija pripor napad

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KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ursooo
03. 09. 2026 08.22
Verjetno Kosovarki s Planine v boju za alfa samca.
Odgovori
0 0
KVAJSTABO
03. 09. 2026 08.20
In, kaj je bil vzrok za fajt?
Odgovori
0 0
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