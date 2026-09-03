Spor žensk v Kranju: obe v priporu

Kot smo poročali včeraj, so bili kranjski policisti 31. 8. 2026 okoli 17. ure obveščeni o sporu med dvema ženskama na območju Kranja in uporabi ostrega predmeta. Kot so ugotovili, je med 44- in 48-letno žensko na javnem kraju prišlo do prepira in pretepa, nakar je 48-letna ženska z ostrim predmetom poškodovala 44-letno žensko.

48-letni osumljenki so policisti odvzeli prostost in ji odredili pridržanje ter jo včeraj, 2. 9. 2026, v večernih urah s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma izvršitve kaznivega dejanja poskusa umora, v povezavi s 34. členom istega zakona, privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kranju, ki je zoper njo odredil pripor. Prav tako je bila tega dne v večernih urah s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma izvršitve kaznivega dejanja nasilništva tja privedena tudi 44-letna ženska. In tudi zoper njo je dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Kranju odredil pripor.