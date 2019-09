Sporni piškotki z marihuano: krivdo zanikal tudi zdravstveni inšpektor

Babič, ki je po poklicu zdravstveni inšpektor, se mora na sodišču zagovarjati zaradi obtožb o neupravičeni proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Tožilstvo mu očita, da je dajal v promet, proizvajal in z namenom nadaljnje prodaje hranil konopljo.

Kot izhaja iz obtožnice, ki jo je na današnjem predobravnavnem naroku prebrala višja državna tožilka Januša Kušar Rotman, je Babič sredi avgusta 2017 v Hočah izročil soobtoženemu Štekarju maso za peko piškotov, ki je vsebovala konopljo. Iz nje so mu v slaščičarni spekli piškote, ki jih je prišel še isti dan iskati.

Del piškotov naj bi pustil slaščičarju, ki naj bi z njimi pogostil svoje znance, ne da bi jih bil prej opozoril na prepovedane substance. Zgodba je prišla na dan potem, ko so v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor sprejeli mlajši par, ki je kazal očitne znake omamljenosti. Potem ko sta zdravnikom razložila, kaj vse sta zaužila tistega dne, se je izkazalo, da so bili za njuno stanje krivi piškoti, ki naj bi vsebovali THC.

Ko so policisti šli po sledeh njune pripovedi in opravili pri Babiču hišno preiskavo, so našli nekaj sadik in nekaj več kot tri kilograme posušene konoplje. Velika količina po besedah tožilke kaže, da je obtoženi prepovedano rastlino gojil in hranil za nadaljnjo prodajo.

Babič je danes pred sodnico Mašo Blažekazavrnil vse očitke iz obtožnice. "Ne čutim se krivega,"je dejal.

Kot je mogoče sklepati iz dokaznih predlogov njegovega odvetnika Daniela Planinšca, bo skušal dokazati, da si je s konopljo lajšal zdravstvene težave. Poleg zaslišanja izvedenca psihiatra Mladena Vrabiča, ki je že izdelal mnenje, je namreč predlagal zaslišanje izvedenca medicinske stroke, ki bi predstavil možne pozitivne vplive THC na zdravje, in obtoženčeve zdravnice, ki bi pojasnila njegovo zdravstveno stanje.

Očitke zanikal tudi prvoobtoženi Niko Štekar

Prvoobtoženi Niko Štekar je na predobravnavnem naroku pred dvema tednoma prav tako zanikal očitke o domnevnem omogočanju uživanja prepovedanih drog. V primeru obsodbe mu grozi od enega do 12 let zapora, Babiču pa zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami od enega do deset let zapora.