Sporni posli krškega Secoma: že 120 žrtev in za več kot 370.000 evrov škode

Zgodba oškodovancev podjetja Secom iz Krškega dobiva nove in nove razsežnosti. Ne samo, da so ogoljufani kupci opozarjali, da sta država oziroma tržni inšpektorat ukrepala prepozno, ker je podjetje kljub prijavam še več mesecev lahko delovalo in nadaljevalo s poslovno goljufijo, zdaj se je izkazalo, da je oškodovancev še več. Oškodovanih naj bi bilo že najmanj 120 oseb, povzročene pa za najmanj 370.000 evrov škode.

Potem ko so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto v začetku leta zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je bilo storjenih več kaznivih dejanj poslovne goljufije po 228. členu KZ-1, na Okrožno državno tožilstvo v Krškem podali kazensko ovadbo zoper dve fizični osebi in pravno osebo, ki se je ukvarjala z dobavo in vgradnjo stavbnega pohištva, so ovadbo še razširili, saj so prijeli prijave še od 29 novih oškodovancev. S storitvijo kaznivih dejanj je bilo tako oškodovanih že najmanj 120 oseb, z dejanji pa je bilo povzročene za najmanj 370.000 evrov škode.

Januarja so s PU Novo mesto sporočili, da je bilo s storitvijo kaznivih dejanj oškodovanih najmanj 91 oseb, povzročene pa je bilo za najmanj 260.000 evrov škode. V naslednjih tednih, ko so nadaljevali z zbiranjem obvestil, pa so prejeli prijave še od 29 novih oškodovancev, dodatno povzročene škode pa je še za 109.582 evrov. Zato so kriminalisti s poročilom v dopolnitev predhodne kazenske ovadbe obvestili pristojno Okrožno državno tožilstvo Krško.

Nekdanji sedež podjetja Secom v Krškem. Kmalu po objavi, da naj bodo kupci previdni pri poslovanju s tem podjetjem, so zaprli vrata in sedež preselili v Ljubljano. FOTO: Bobo

Po javnem razkritju, da je več ljudi ostalo brez plačanega avansa in naročenih oken, lansko jesen, je podjetje Secom zaprlo svoje poslovne prostore v Krškem in sedež preselilo v Ljubljano, na objavljene kontakte, pa se nihče več ni javil. Obupani oškodovanci so se po pomoč obrnili na Tržni inšpektorat, ki je nato na prigovarjanje ene od oškodovank objavil opozorilo morebitnim strankam, naj bodo pri poslovanju s podjetjem previdne. A ukrepanje inšpektorata je bilo pozno, saj se je takrat že izkazalo, da je direktor podjetja Mladen Žerjav že skoraj leto dni od strank jemal 100-odstotne avanse, naročene storitve in materiala pa ni dobavil in opravil. Večina oškodovancev je tako ostala brez vsega. Prve prijave oškodovancev so na tržni inšpektorat prišle že novembra in decembra 2021, inšpektorat pa je v obravnavanih primerih ugotovil določene nepravilnosti in podjetju izdal upravno odločbo. A vseeno je podjetje še mesece pozneje lahko poslovalo in nadaljevalo s svojo sporno prakso. Maja lani so sledile tri nove prijave o neizpolnjevanju obveznosti, podjetje pa je kljub vsemu še naprej obratovalo.