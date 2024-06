Otroško igrišče in igrišče Gorana Dragića ponovno uničena

Hkrati so obiskovalce pozvali, naj skrbno ravnajo z javnimi površinami in pomagajo ohranjati Ljubljano športno in varno za vse.

"Z obžalovanjem sporočamo, da sta bila otroško športno igrišče in košarkarsko igrišče 'Gorana Dragića – podam, da igram' pred kratkim ponovno popolnoma uničena," so zapisali v Šport Ljubljana. Kot pravijo, takšno ravnanje strogo obsojajo, saj meščanom odvzema možnost za aktivno preživljanje prostega časa.

S fotografij, ki jih je na svojem profilu na Facebooku objavil Šport Ljubljana, je razvidno, da so objestneži razbili in zvili eno od košarkarskih tabel. Polomili so tudi kovinsko ogrodje, ki je pokonci držalo enega od košev.

"Poškodovali so košarkarsko igrišče našega kapetana zlate selekcije Gorana Dragića v Tivoliju. Šli so tako daleč, da so zlomili tablo. Še enkrat pravim, tudi sam sem bil mlad, ampak spoštovanje do športnika mora ostati, tako da se ne poškoduje športna infrastruktura," je posvaril župan Zoran Janković in obiskovalce pozval, da skrbno ravnajo z javnimi površinami.