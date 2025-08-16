Spotaknila se je ob korenino, zgrmela po pobočju in se huje poškodovala

64-letna pohodnica je v petek dopoldne hodila na območju planine Razor, ko se je pri stopanju čez korenine podrtega drevesa na poti z nogo zataknila v korenino, izgubila ravnotežje in padla po pobočju okoli sto metrov.
"Pri padcu je utrpela hude telesne poškodbe (sum zloma desnega gležnja in odrgnine po telesu). Policija je tujo krivdo izključila," so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.
Poškodovanko so s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico Jesenice. Zaradi stanja planinske poti bodo policisti obvestili pristojne na Planinski zvezi Slovenije
- FOTO: Letalska policijska enota
Že danes zgodaj zjutraj pa so novogoriški policisti prejeli obvestilo o poškodovanem 66-letnem Nemcu, ki je sestopal iz priljubljenega vzletišča Kobala proti naselju Poljubinj.
Nemcu je že v petek med hojo nad Gadičo zdrsnilo, zgrmel je okoli sto metrov pod potjo in se pri tem lažje poškodoval.
Zaradi varnosti je počakal na sobotno jutro ter poklical na pomoč reševalce. "Varovan z vrvjo je v našem spremstvu varno sestopil po strmini do poti, pomagali pa smo mu pri transportu padalskega nahrbtnika," so zapisali pri Planinskem društvu Tolmin. "Na kraju so posredovali reševalci GRS Tolmin. Zdravniške pomoči 66-letni pohodnik ni iskal," so javili novogoriški policisti.
Med hojo po mokrem kamenju mu je zdrsnilo
Na Bovškem pa se je poškodoval 47-letni državljan Nemčije, ki je bil udeleženec soteskanja pod vodstvom vodiča iz tuje agencije, ki se s soteskanjem ukvarja na tem območju. Med premikanjem od ene do druge točke za soteskanje je varovan na jeklenico hodil po mokrem kamenju, pri čemer mu je zdrsnilo. Pravočasno se je sicer ujel z roko, a si pri tem poškodoval ramenski obroč. Poleg članov GRS Bovec so na kraju posredovali tudi reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin, ki so poškodovanca po nudeni oskrbi prepeljali na zdravljenje v SB Šempeter pri Novi Gorici. Tudi v tem primeru so novogoriški policisti tujo krivdo izključili.
