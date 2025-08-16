Spotaknila se je ob korenino, zgrmela po pobočju in se huje poškodovala

64-letna pohodnica je v petek dopoldne hodila na območju planine Razor, ko se je pri stopanju čez korenine podrtega drevesa na poti z nogo zataknila v korenino, izgubila ravnotežje in padla po pobočju okoli sto metrov.

"Pri padcu je utrpela hude telesne poškodbe (sum zloma desnega gležnja in odrgnine po telesu). Policija je tujo krivdo izključila," so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.

Poškodovanko so s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico Jesenice. Zaradi stanja planinske poti bodo policisti obvestili pristojne na Planinski zvezi Slovenije