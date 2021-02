Spravilo lesa usodno za delavca

Ob 9.40 se je na območju Pameč (Mestna občina Slovenj Gradec) pri spravilu lesa v gozdu smrtno ponesrečil delavec, na spletu poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Policiji so pomoč pri prenosu poškodovanega moškega so nudili gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Pameče -Troblje. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, navaja center za obveščanje.