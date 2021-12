Spregovoril občan, ki je pomagal pri reševanju: na pomoč je pritekel povsem premočen deček

Potem je odšel pogledat, ali potrebujejo pomoč in potrebovali so vrv in lestev, ki jim jo je posodil. Kot smo že pisali, je bilo reševanje namreč zelo zahtevno. Najprej je policist s hrvaške strani stopil v vodo in ženski poskušal pomagati. Ker je bila voda deroča in sta bila tako ženska kot tudi hrvaški policist na koncu z močmi, se nista mogla več vrniti na rečni breg.

Da bi pomagal, je nato v deročo reko skočil še policist PP Piran. Vodnika službenega psa sta policistu okoli pasu zvezala sledilno vrvico in ga tako držala, da ga ni odneslo po strugi reke. Uspel je priti do ženske in hrvaškega policista ter ju pomagal spraviti na kopno. Medtem so s hrvaške strani prinesli lestev, s katero so pomagali spraviti žensko iz vode. Pri reševanju je pomagal tudi Strojan. Kot je opisal, je tudi sam šel v reko, da bi pomagal: "Ženska je bila videti, kot da je nezavestna, povsem v krču. Še sreča, da je preživela." Njegova družina je medtem pomagala dečku, ki je prišel po pomoč. Dali so mu obleko, čevlje, ga nahranili in poskrbeli, da se je ta ogrel. "Grozno je, da otroci doživljajo nekaj takega," je še pretresen dejal.