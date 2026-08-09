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Črna kronika

Pogumni domačin svojemu ugrabitelju ponudil celo kavo

Ljubljana, 09. 08. 2026 18.11 pred 20 urami 3 min branja 40

Avtor:
T.H. Manca Turk
Uršna sela

Mesec dni po eni največjih policijskih akcij zadnjih let – bilo je na železniški postaji na Uršnih selih pri Novem mestu, kjer je posredovalo 160 policistov, specialcev, helikopter, droni in psi – je za našo televizijo spregovoril talec, ki ga je zadrževal oboroženi ropar. Hiša, kjer sta z ženo živela v najemu, je še vedno prerešetana z naboji, soba, kjer se je policijska akcija končala s smrtjo roparja, pa polna krvi.

Mesec dni po filmskem obleganju na Uršnih selih kraj zločina ostaja natanko tak kot tisto soboto, ko je 41-letni Hrvat Đevada Ljutića vzel za talca. Razbito steklo, premaknjeno pohištvo, stene so prerešetane z naboji, v sobi, kjer si je oboroženi ropar sodil sam, ostaja velik krvav madež. Z ženo še vedno živita v hotelu, v hišo, kjer sta bila v najemu, se nočeta vrniti.

Usodnega dne, se spominja sogovornik, je svoj dom zapustil, da bi odšel po ženo, ki je bila še na delu – ko je ugotovil, da ni sam. "Pogledal sem, uperil je puško vame iz tega grmovja tukaj," pokaže pred hišo. "S puško je nakazal, naj grem nazaj noter. Mislil sem, da je policija. Policija – gotovo ga čakajo v zasedi," pripoveduje.

V sekundi, ko je Đevad Ljutić odprl vrata, je na hrbtu začutil cev puške. Potem ko sta stopila noter in ko je ugrabitelj pregledal vse sobe, je končno spregovoril. "Kje imaš ženo?" je vprašal. "Odgovorim, da dela. Hvala bogu, pravi, da je ni. Če ubijem, ubijem enega. Ampak ni v moji navadi ubijati nedolžne ljudi. Tako je rekel. To so bile njegove prve besede. Če ne boš sodeloval, veš, kaj sledi," se spominja prvega pogovora.

Đevad Ljutić, talec oboroženega roparja iz Uršnih sel
Đevad Ljutić, talec oboroženega roparja iz Uršnih sel
FOTO: 24UR

Nato je padla prva zahteva: z roletami zakrij okna, pripoveduje Ljutić. Naprej: daj mi vodo, svežo majico in nekaj proti krčem v nogah, ki jih je oboroženi ropar imel po celodnevnem begu. Naš sogovornik mu je ponudil celo kavo. "Nato se pogovarjava. Jaz sem sedel tukaj, on je sedel v kotu. Gleda tja, pištola je malo stran od njega," pokaže.

Sledili sta dve napeti uri,  ko je policija na vhodna vrata potrkala kar trikrat in preverjala, ali je Ljutić v hiši res sam. Tretjič se je odvilo. "Jaz sem začel piti kavo, on pa ne. Potem je policija zelo močno potrkala na vrata. Takoj je skočil, zgrabil puško in se umaknil tja. Prebledel je, opazil sem, da ni tak, kot bi moral biti. Vprašal sem ga, kaj pa zdaj. Rekel je, naj na stežaj odprem vrata in vprašam, kaj hočejo," nadaljuje.

"Šel sem, kot da je zdaj to to. Ko sem se odpravil, mi je nekaj v glavi reklo, da imam zdaj priložnost. Kot da bi mi nekdo rekel, zdaj ali nikoli, naj bežim," opiše svojo hipno odločitev. Ljutić se je vrgel skozi vrata, ko ga je policist pred hišo zgrabil in potegnil k sebi, pripoveduje. 

Danes se zaveda, kakšno srečo je imel. Moški je namreč svoj pohod začel že dva dni prej z oboroženim ropom v Pulju. S Hrvaške je najprej pribežal v Gotenico, kjer je z orožjem prisilil voznika, naj ga odpelje v Kočevje. Tam je zagrozil drugemu vozniku in mu ukradel bel kombi, pot pa nadaljeval proti Črnomlju, kjer je oropal bencinsko črpalko.

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KOMENTARJI40

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
don_ludvik
10. 08. 2026 12.22
joj to pa je bila katasrofa ha je bilo ze veliko hujsih stvari od te pa vse tiho bilo
Odgovori
+2
2 0
komandos
10. 08. 2026 09.26
Ja dragi moji Slovenci pri nas so veliki Problemi v Politiki, Sodstvu, Policiji največji Problem pa je v Vseh vlada do sedaj , ki so vodile Republiko Slovenijo ali nočejo Pošteno in Pravično Vladati ali pa sploh ne znajo kako Zaščititi Državo SLO pred Komunističnimi Mafijci. Mogoče bi bilo danes vse drugače , če bi bil danes še Živ DEMOS DR Pučnik in Kramberger
Odgovori
+7
7 0
dark Cat
09. 08. 2026 21.27
Raziskujete neke kozlarije.....kj bolj resnega pa stran gledate
Odgovori
+8
11 3
Morgoth
09. 08. 2026 21.16
Dževade je seveda stereotip in ne zna (ali pa noče) besedice slovensko.
Odgovori
+13
14 1
kameni
10. 08. 2026 10.48
a veš koliko jaz poznam madžarov,angležev,italijanov ,poljakov pa isto ne znajo
Odgovori
-4
0 4
cekinar
09. 08. 2026 21.01
ja ponudu mu je kavo,pa kaj še več,...no nekatere pač hitro "obide"Stockholmski sindrom,-sprosti se obrambni mehanizem sočustvovanja z ugrabitelj(em)i.
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+6
6 0
daiči
09. 08. 2026 21.06
Pa js mislm d je pametno oborozenmu ugrabitlu se prkupt, ker mu prej pol koncentracija popusti in spusti orozje z rok, takrt mas narvec sans d pobegns. Al pa mu orozje vzams.
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+9
9 0
tali?ni tom
09. 08. 2026 20.55
ne vem,je blo to v bosni ali sloveniji? govori bosansko! resno,kje se je to dogajalo!?
Odgovori
+7
9 2
devlon
09. 08. 2026 20.45
za 41 let..zgleda, da ga je ugrabiteljski stres dodobra zdelal
Odgovori
+4
8 4
daiči
09. 08. 2026 21.08
41 je biv napadalc str
Odgovori
+0
3 3
a res1
09. 08. 2026 20.39
To je ugrabil tujca. Kakšen Slovenec?
Odgovori
+11
15 4
oldii
09. 08. 2026 20.30
41let? Zgleda 60
Odgovori
+6
9 3
Agent Provokator
09. 08. 2026 20.42
napadalec je bil star 41 let... nauči se brati...
Odgovori
+4
6 2
kameni
10. 08. 2026 10.49
janšisti pač
Odgovori
-3
0 3
Agent Provokator
09. 08. 2026 20.17
Človek je živel v hiši kot podnajemnik, lastnik pa so Slovenske železnice. Zato je dolžnost SŽ, da najamejo čistilni servis, ki je usposobljen očistiti nevarne biološke odpadke in razkužiti stanovanje. Policija tega ne počne. Pa tudi sam podnajemnik tega ne sme očistiti.!
Odgovori
+7
11 4
Uporabnik1842130
09. 08. 2026 20.36
a je SŽ v hišo spustil norca?
Odgovori
-5
3 8
kameni
10. 08. 2026 10.49
a ga je on sam spustil
Odgovori
0 0
OmniLiberalec42
10. 08. 2026 15.16
Lastnik sanira, pika.
Odgovori
0 0
Watcherman
09. 08. 2026 19.59
Saj sploh ne ločite razliko med kri in krvav madež o bože.
Odgovori
+4
7 3
Svetec 2021
09. 08. 2026 20.19
Ne razločijo kot ne razločijo policist in do zob oborožen policist, koliko vem nosijo vsi policisti orožje.
Odgovori
+2
4 2
Dr Dre
09. 08. 2026 19.31
Zanimivo, še tal ni počistil, pa si lahjo privošči življenje v hotelu... Očitno ima dobrega odvetnika, da so ga nagovorili v to🤣
Odgovori
-11
6 17
jablan
09. 08. 2026 19.53
bogi
Odgovori
+4
6 2
štajerc65
09. 08. 2026 19.55
A si ti Dr Dre kdaj slišal za PTSM. Očitno ne, ker drugače take ne bi pisal. Človek ves v stresu potem pa naj gre na kraj ugrabitve in samomora se čistit hišo. Pa ti nisi diht!
Odgovori
+20
21 1
Watcherman
09. 08. 2026 20.06
+++++
Odgovori
+3
4 1
Agent Provokator
09. 08. 2026 20.29
Hotel mu plačuje lastnik, dokler ne bo stanovanje sanirano.
Odgovori
+5
7 2
kovanec
09. 08. 2026 20.51
štajerc65 ma taki kot je Dr Dreso vse vedi, vse znajo, malček jim nagaja poznavanje kako potekajo preiskave pravosodnih organov, ne razume, da obstajajo v hiši razno razni dokazi, ki jih je treba zaščititi.
Odgovori
+6
6 0
hanzll
09. 08. 2026 19.27
Policija je takoj obljubila da bojo pokril stroške obnove...kaj pa zdej tuk časa traja?
Odgovori
+2
3 1
kr en 123
09. 08. 2026 19.15
Če bi vsi metki zadeli storilca, v zidovih nebi bilo lukenj...
Odgovori
-3
4 7
jablan
09. 08. 2026 19.54
preberi članek
Odgovori
+10
11 1
a res1
09. 08. 2026 19.11
Potem ni bilo tako, kot se je pisalo...
Odgovori
-7
3 10
BtpS
09. 08. 2026 18.45
Bodoce policiste nazaj v solo !!!
Odgovori
-5
1 6
daiči
09. 08. 2026 18.54
zakaj? kva ma polcija z vsm tem. po taki akciji more drzava placat d se spuca in poprav stvari . to je isto k avto k ga razbijs pa mas kasko zavarvanga. ma d ga popravjo u tak stanje k je biv pred nesreco, ce ga pa nemorjo mors pa totalka dnar dobit
Odgovori
+1
6 5
daiči
09. 08. 2026 18.41
čakte vi mal. a sem jes zgori prov prebrov d je se zmer kri na tleh kjer so ga pocl? pa to je nemogoce.
Odgovori
-7
4 11
Watcherman
09. 08. 2026 19.51
Krvav madež ne kri kar pa ni isto brihta phahahaha.Lp
Odgovori
+8
10 2
Watcherman
09. 08. 2026 19.52
Ne bodi smešen.
Odgovori
+2
4 2
medusa
09. 08. 2026 18.35
Drzava naj pokrije stroske prenove!
Odgovori
-4
3 7
gggg1
09. 08. 2026 20.06
Zakaj drzava? Ve se kdo je bil kriv za vse to.
Odgovori
+5
6 1
NeXadileC
09. 08. 2026 18.27
Ljudje bi morali govoriti takoj in odkrito, in se boriti za svoje pravice.
Odgovori
+12
13 1
Dr Dre
09. 08. 2026 18.14
Lep prikaz usposobljenosti 🇸🇮 Policije..
Odgovori
-3
4 7
IKOSS
09. 08. 2026 18.39
V kolikor bi si napadalec zadal drugačne cilje, bi se incident zlahka končal veliko bolj tragično! Pred prihodom policije je ta namreč imel časa na pretek, da bi zlahka ogrozil vrsto naključnih oseb! Ta sposobnost pa se mu je še povečala po razorožitvi policistov! Sicer se je incidnet končal relativno dobro, nikakor pa tokratno posredovanje naše policije ni nekaj, kar bi kazalo prav posebej hvaliti.
Odgovori
+14
16 2
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