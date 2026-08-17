Spremljale gibanje turistov in iz nahrbtnikov kradle denarnice

Kriminalisti so v nadaljevanju neposredno zaznali, kako so ženske pristopile do ene izmed mimoidočih. Ena izmed njih je odprla zadrgo nahrbtnika, ki ga je oškodovanka nosila na hrbtu, iz njega vzela denarnico in iz nje odtujila 360 evrov gotovine. Pri tem je druga osumljenka nadzorovala neposredno okolico, tretja pa nekoliko širšo okolico.

Kriminalisti Policijske postaje Ljubljana Center so v začetku avgusta na območju središča Ljubljane izvajali poostren nadzor zaradi drznih tatvin. Na območju osrednje ljubljanske tržnice so opazili tri ženske, ki so se gibale skupaj, si ogledovale mimoidoče, predvsem turiste, in pri tem preverjale okolico, so sporočili s PU Ljubljana.

Kriminalisti so takoj pristopili do oškodovanke in ugotovili, da je bila zadrga njenega nahrbtnika odprta, denarnica pa je ležala na vrhu njegove vsebine. Odtujeni denar je bil oškodovanki vrnjen. Vse tri osumljenke so bile prijete neposredno po dogodku v bližini kraja kaznivega dejanja in jim je bila odvzeta prostost.

V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da sta dve izmed osumljenk utemeljeno osumljeni tudi drzne tatvine, izvršene konec julija na Bledu. Tudi v tem primeru sta oškodovanki iz zaprtega nahrbtnika, ki ga je nosila na hrbtu, odtujili denarnico z 200 evri gotovine, bančno kartico in osebnimi dokumenti ter etui za očala. Policisti Policijske postaje Bled so na podlagi zbranih obvestil potrdili identiteto osumljenk.

Vse tri osumljenke so bile pridržane in s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine privedene k preiskovalnemu sodniku. Ta je zoper eno osumljenko odredil pripor, zoper drugo hišni pripor, tretjo pa je po zaslišanju izpustil na prostost.

Dve osumljenki sta 26- in 27-letni državljanki Hrvaške, ena pa 58-letna državljanka Bosne in Hercegovine. Vse tri so policisti zaradi kaznivih dejanj obravnavali že v preteklosti.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjanjem morebitne povezanosti osumljenk z drugimi podobnimi kaznivimi dejanji.