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Črna kronika

Spremljale gibanje turistov in iz nahrbtnikov kradle denarnice

Ljubljana , 17. 08. 2026 11.10 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
A.K.
Kraja denarnice (slika je simbolična)

Ljubljanski kriminalisti so v poostrenem nadzoru prijeli tri ženske, ki so v središču mesta izvršile drzno tatvino. Osumljenke, ki so jih že v preteklosti obravnavali zaradi podobnih dejanj, so po odreditvi pripora zdaj v sodnem postopku.

Kriminalisti Policijske postaje Ljubljana Center so v začetku avgusta na območju središča Ljubljane izvajali poostren nadzor zaradi drznih tatvin. Na območju osrednje ljubljanske tržnice so opazili tri ženske, ki so se gibale skupaj, si ogledovale mimoidoče, predvsem turiste, in pri tem preverjale okolico, so sporočili s PU Ljubljana.

Kriminalisti so v nadaljevanju neposredno zaznali, kako so ženske pristopile do ene izmed mimoidočih. Ena izmed njih je odprla zadrgo nahrbtnika, ki ga je oškodovanka nosila na hrbtu, iz njega vzela denarnico in iz nje odtujila 360 evrov gotovine. Pri tem je druga osumljenka nadzorovala neposredno okolico, tretja pa nekoliko širšo okolico.

Policija
Policija
FOTO: Bobo

Kriminalisti so takoj pristopili do oškodovanke in ugotovili, da je bila zadrga njenega nahrbtnika odprta, denarnica pa je ležala na vrhu njegove vsebine. Odtujeni denar je bil oškodovanki vrnjen. Vse tri osumljenke so bile prijete neposredno po dogodku v bližini kraja kaznivega dejanja in jim je bila odvzeta prostost.

V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da sta dve izmed osumljenk utemeljeno osumljeni tudi drzne tatvine, izvršene konec julija na Bledu. Tudi v tem primeru sta oškodovanki iz zaprtega nahrbtnika, ki ga je nosila na hrbtu, odtujili denarnico z 200 evri gotovine, bančno kartico in osebnimi dokumenti ter etui za očala. Policisti Policijske postaje Bled so na podlagi zbranih obvestil potrdili identiteto osumljenk.

Vse tri osumljenke so bile pridržane in s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine privedene k preiskovalnemu sodniku. Ta je zoper eno osumljenko odredil pripor, zoper drugo hišni pripor, tretjo pa je po zaslišanju izpustil na prostost.

Dve osumljenki sta 26- in 27-letni državljanki Hrvaške, ena pa 58-letna državljanka Bosne in Hercegovine. Vse tri so policisti zaradi kaznivih dejanj obravnavali že v preteklosti.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjanjem morebitne povezanosti osumljenk z drugimi podobnimi kaznivimi dejanji.

drzna tatvina tatvine Ljubljana kriminalistika policija varnost

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KOMENTARJI6

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
96bimBo
17. 08. 2026 12.59
Za povratnike pripor brez milosti...
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+1
1 0
alien number 9
17. 08. 2026 12.28
zaplenit premoženje in izgon iz države za vedno....
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+1
1 0
nelevnedesen
17. 08. 2026 12.15
Očitno bo pozrebno z vsakim takim primerkom na licu mesta obračunat, ker če pokličeš policijo se nič ne zgodi. Vsi star znanci, tujci, pa še vedno tukaj.
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+2
2 0
gremonazaj
17. 08. 2026 11.55
Tuje državljanke že obravnavane v preteklosti. Kaj pa izgon iz države, ali takega zakona nimamo? Nima smisla lovit tatov, kriminalcev, saj se jim nič ne zgodi. Država propada z veliko hitrostjo, politiki pa živijo vzporeno, drugo življenje z varnostniki, oni vidijo samo lepo in razkošno...
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+4
5 1
mitja123123
17. 08. 2026 12.14
Kako boš izgnal Hrvaške državljanke, če ni nadzora na meji?
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+0
1 1
96bimBo
17. 08. 2026 13.00
Državljanke EU...
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0 0
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