Sprva pretep s palicami, nato dva uporabila strelno orožje

V sredo popoldne so policisti PU Celje prejeli obvestilo, da se na parkirišču na Bevkovi ulici v Žalcu pretepa več oseb. Policisti so na kraju ugotovili, da sta se s palicami spopadli dve skupini moških. Med pretepom so poškodovali tudi osebno vozilo v lasti enega od vpletenih.

Isti dan zvečer sta skupini nadaljevali spor na območju Celja. Dva od vpletenih, stara 41 in 59 let, sta uporabila strelno orožje, nihče od prisotnih pa ni bil poškodovan.