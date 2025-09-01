Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Črna kronika

Sprva pretep s palicami, nato dva uporabila strelno orožje

Žalec, 01. 09. 2025 15.11 | Posodobljeno pred 7 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
2

Minulo sredo sta se na enem od parkirišč v Žalcu sprli in spopadli dve skupini moških. V nadaljevanju so spor nadaljevali na območju Celja, kjer sta dve vpleteni osebi uporabili strelno orožje. V incidentu ni bil poškodovan nihče, Policija je oba strelca prijela.

V sredo popoldne so policisti PU Celje prejeli obvestilo, da se na parkirišču na Bevkovi ulici v Žalcu pretepa več oseb. Policisti so na kraju ugotovili, da sta se s palicami spopadli dve skupini moških. Med pretepom so poškodovali tudi osebno vozilo v lasti enega od vpletenih. 

Isti dan zvečer sta skupini nadaljevali spor na območju Celja. Dva od vpletenih, stara 41 in 59 let, sta uporabila strelno orožje, nihče od prisotnih pa ni bil poškodovan. 

Pretep (slika je simbolična).
Pretep (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Obema osumljencema so policisti odvzeli prostost, in sicer zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilništva in povzročitve splošne nevarnosti. Privedli so ju pred preiskovalno sodnico, ki je obema odredila pripor. V okviru hišnih preiskav so policisti na domu enega osumljenca našli več nabojev. 

S preiskavo glede posedovanja orožja nadaljujejo, zoper moškega bodo uvedli prekrškovni postopek. 

Moška, ki sta streljala, sicer ne posedujeta legalnega orožja. 

žalec spor pretep policija
Naslednji članek

Z Mangarta skočil z 'wingsuitom' in umrl

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Artechh
01. 09. 2025 15.18
Kaj že pravi policija? Da ima vse pod kontrolo in da se jih dela krivica če se reče drugače?
ODGOVORI
0 0
PoldeVeliki
01. 09. 2025 15.17
+1
Kirurgi in raketni znanstveniki so se sporekli.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1194