Spust s kajakom usoden za 60-letnika

V ponedeljek ob 15.28 so bili policisti PU Nova Gorica obveščeni, da je zaradi nenadnega poslabšanja zdravja na Bovškem pri veslanju s kajakom na reki Soči umrl nemški kajakaš. Ugotovljeno je bilo, da sta dva nemška državljana (60-letni moški in 59–letna ženska) okoli 14. ure odšla na vožnjo s kajakom po reki Soči iz Čezsoče proti naselju Trnovo ob Soči v spremstvu lokalnega vodnika. Ko so vsi trije okoli 15. ure priveslali med Čezsočo in Podklopco, je vodnik opazil, da se je nemškemu kajakašu nenadno poslabšalo zdravstveno stanje. Takoj je zaveslal do nemškega kajakaša, ga potegnil iz kajaka in zvlekel na levi breg reke Soče. 60-letni kajakaš ni kazal znakov življenja, zato je vodnik nemudoma poklical na pomoč reševalce.

V reševanje so bili poleg gasilcev PGD Bovec vključeni tudi reševalci NMP ZD Tolmin, posredoval je tudi vojaški helikopter, vendar tujemu državljanu niso mogli več pomagati. Zdravnik na kraju je lahko le potrdil njegovo smrt. Glede na dosedanje ugotovitve, je smrt nastopila domnevno zaradi zdravstvenih razlogov, kar pa bo ugotovljeno in potrjeno v okviru odrejene sanitarne obdukcije na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.