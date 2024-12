Srba kradla v nakupovalnem centru v Krškem

Zoper 33-letnega in 44-letnega osumljenca iz Srbije so uporabili prisilna sredstva, jima odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Večjo količino ukradenih predmetov so jima zasegli in vrnili oškodovanim trgovinam. Nadaljujejo s preiskavo in preverjajo njuno morebitno vpletenost v tatvine iz drugih prodajaln na območju Slovenije.