Srbskega kralja kokaina Šarića obsodili na 15 let zapora

Sodišče tudi ni sledilo tožilstvu glede predloga, da se zdaj obsojenim odvzame premoženje, do katerega naj bi prišli na nezakonit način. Po oceni tožilstva naj bi ga bilo za kar 47 milijonov evrov, a po mnenju sodišča je tožilstvo ostalo zgolj pri oceni - podrobnejših dokazov, kako so prišli do te številke, ni bilo podanih.

Skupaj s Šarićem je sodišče obsodilo še 17 njegovih sodelavcev. Obsojeni so bili na 10 do 15 let zapora vsak oz. skupno več kot 300 let zapora. Še dva obtožena sta bila oproščena pomoči pri izvršitvi kaznivega dejanja.

Šlo je za ponovljeno sojenje danes 48-letnemu Šariću in njegovi kriminalni združbi. V prvotnem procesu, ki se je zaključil leta 2015, je bil Šarić obsojen na 20 let zapora, ostali pa podobno na večletne zaporne kazni. A prvostopenjsko sodišče je pri tem uporabilo določbe prenovljenega kazenskega zakonika iz leta 2009, moralo pa bi še starega iz leta 2005, po katerem je bila najvišja možna kazen za tihotapljenje mamil od pet do 15 let zapora. Višje sodišče je to sodbo razveljavilo in odredilo novo sojenje.

Srbske oblasti proces proti Šariću začele že oktobra 2009

Šarić je bil obtožen, da je skupaj s svojimi pomočniki v letih 2008 in 2009 v Zahodno Evropo pretihotapil več kot 5,7 tone kokaina iz Urugvaja, Brazilije in Argentine. Drogo so tihotapili na velikih prekooceankah.

Srbske oblasti so proces proti Šariću in njegovim pomočnikom začeli oktobra 2009 z aretacijo prvih osumljencev in zaplembo okoli dveh ton kokaina v Urugvaju. Proces so kasneje večkrat razširili, sprva pa je potekal brez glavnega obtoženega, ki je poniknil neznano kam.