Srbski taksist prevažal tri ruske državljane, grozi mu zaporna kazen

Novogoriški policisti so v nedeljo na hitri cesti v bližini Ajdovščine ustavili 36-letnega taksista, sicer državljana Srbije, ki je v vozilu prevežal tri tujce, stare 22, 23 in 29 let. Bili so državljani Rusije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop, tranzit ali zadrževanje v državah schengenskega območja, so pa izrazili namero za podajo vloge za mednarodno zaščito v Sloveniji, je sporočil predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik. Po zaključenem postopku so jih zato pospremili v azilni dom v Ljubljani.

Policisti so ugotovili še, da je nameraval taksist trojico odpeljati v neposredo bližino meje z Italijo, kako bi nadaljevali pot naprej, pa Božnik ne poroča.

36-letnika so zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja "Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države" pridržali v prostorih policijske postaje, včeraj pa so ga s kazensko ovadno privedli k preiskovalnemu sodniku, ki ga je po zaslišanju izpustil na prostost. Zoper osumljenca bo potekal redni postopek na pristojnem sodišču.

Taksist je osumljen kršitve 3. odstavka 308. člena kazenskega zakonika, ki predvideva zaporno kazen od treh do desetih let: "Kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor enega ali več takih tujcev z namenom pridobitve premoženjske koristi zase ali za koga drugega nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države, jih po njem prevaža ali omogoči nezakonito prebivanje na njem, se kaznuje z zaporom od treh do desetih let in denarno kaznijo."