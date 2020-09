Srečen konec: voznika in ilegalci prijeti, policist na varnem

V ponedeljek zvečer, malo po 21. uri, so policisti pri Kozini začeli ustavljati osebno vozilo nemških registracij, ki je, ne glede na znake za ustavljanje, peljalo naprej. Kot so sporočili s PU Koper, je voznik bežal mimo Petrinj in kamnoloma ter se ustavil pri deponiji, kjer so se voznik in potniki razbežali.

V nekaj minutah so policisti prijeli voznika, vodiča, 31-letnega državljana Iraka z urejenim statusom v Nemčiji, in šest ilegalnih migrantov (štiri Pakistance in dva državljana Bangladeša). Sopotnik je pobegnil, vendar sta za njim šla policista, vodnika službenih psov. Ob 23. uri sta z ročno termovizijo opazila gibanje nad prepadno steno nad avtocesto, kamor sta se odpravila s službenima psoma. Osebo sta pozivala, naj se preda policiji, vendar se pobegla oseba, skrita v grmovju, ni odzivala. Ko sta preko gostega grmovja pristopila do njega, se je aktivno uprl in poskušal zbežati. Pri tem mu je, na robu približno 15 metrov globokega prepada, zdrsnilo in je pričel drseti navzdol.

Vodnik službenega psa je skočil za njim in ga z roko prijel za zgornji del oblačil ter tako preprečil, da bi moški padel v prepad. Ta se je še vedno upiral, se poskušal iztrgati in vlekel policista proti prepadu. Istočasno ga je drugi policist prijel za uniformo in mu pomagal zadržati moškega ter ga zvleči na varno do ograje. Tu sta policista moškemu odvzela prostost. Izkazalo se je, da gre za sopotnika iz istega vozila, 37-letnega državljana Iraka.



S PU Koper so še sporočili, da vsi postopki še potekajo.