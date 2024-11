Sredi BTC ovirali promet, plapolale albanske zastave, odmevali streli

"Včeraj popoldne je večja skupina v avtomobilih in peš sredi BTC-ja hupala, ovirala promet, streljala v zrak. Plapolale so albanske zastave," so nam dogajanje v prestolnici opisali bralci. Albanija je včeraj obeleževala dan neodvisnosti.

Kot so potrdili policisti, so bili včeraj okoli 19.30 obveščeni, da se je na območju BTC Ljubljana zbralo večje število oseb ter večje število vozil, ki so vozila po območju BTC, posamezniki pa so imeli pri sebi zastave in uporabljali pirotehniko.

Na območje je bilo napotenih več policijskih patrulj. Policisti so na kraju zaznali več kršitev prometne zakonodaje in kršitev javnega reda in miru. Po do sedaj zbranih obvestilih zoper šest posameznikov vodijo postopke o prekršku zaradi na kraju zaznanih kršitev cestno-prometnih predpisov. Prav tako je bilo na kraju najdenih več tulcev, po prvih podatkih gre za tulce t. i. plašilne pištole.

Glede neprijavljenega shoda, na katerem se nihče izmed udeležencev ni razglašal za organizatorja, niti kot organizator ni nastopal pred državnimi organi, pojasnjujejo, da policisti intenzivno zbirajo obvestila glede zaznanih kršitev po Zakonu o javnem zbiranju, nedovoljeni uporabi pirotehničnih izdelkov ter strelnega orožja in kršitev cestno-prometnih predpisov. V primeru podanih vseh elementov kaznivih ravnanj bodo ukrepali skladno z zakonodajo.