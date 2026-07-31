Sredi ceste ustavil traktor in pijan zaspal za volanom

Policisti Policijske postaje Šentjernej so bili okoli 13. ure obveščeni o nevarnem ravnanju voznika traktorja na območju Javorovice. Kot so jim sporočili, naj bi voznik med vožnjo ustavil traktor na vozišču in zaradi opitosti zaspal za volanom.

Po prejemu prijave so policisti voznika izsledili in opravili postopek ter mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus alkoholiziranosti, vendar je ta opravljanje preizkusa odklonil. Moškemu so tako prepovedali nadaljnjo vožnjo in preprečili, da bi s svojim ravnanjem še naprej ogrožal sebe in druge udeležence v prometu.

Zaradi ugotovljenih kršitev bodo zoper 64-letnika na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.

Na Policijski upravi Novo mesto ob tem dogodku znova opozarjajo, da je vožnja pod vplivom alkohola eden najpogostejših dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. "Alkohol zmanjšuje sposobnost zaznavanja, presoje in reakcijskega časa, zato vozniki pod njegovim vplivom predstavljajo veliko nevarnost zase in za druge udeležence v prometu," so jasni.

Poudarjajo pa še, da tudi odklon preizkusa alkoholiziranosti predstavlja hujšo kršitev cestnoprometnih predpisov. Vozniku se izreče globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.