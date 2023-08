Sredi dneva moški s pištolo grozil policistu

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da obravnavajo kaznivo dejanje napada na uradno osebo. Kot so pojasnili na upravi, sta v Mariboru včeraj okrog 11.30 do policistov pristopila dva moška, eden izmed njiju je policistu zagrozil z uporabo strelnega orožja in nameril v policista, nakar je tudi policist izvlekel strelno orožje, pri čemer do uporabe orožja ni prišlo, saj sta policista moškega v nadaljevanju obvladala z uporabo prisilnih sredstev.