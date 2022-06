Sredi dneva napadla osnovnošolko na kolesu in jo skušala oropati

Urejena in asfaltirana pot ob Kamniški Bistrici, ki povezuje Kamnik in Domžale, je sploh v toplih dneh priljubljena izbira sprehajalcev in kolesarjev. V četrtek pa se je 14-letnemu dekletu tam pripetil zaskrbljujoč dogodek. Sredi dneva, ob pol tretji uri popoldne, sta jo namreč napadla neznana moška na skuterju. Porinila sta jo tako, da je padla, nato pa ji je eden izmed storilcev poskušal ukrasti kolo. Policija osumljenca, ki ju sicer še niso uspeli izslediti, obravnava zaradi poskusa ropa.

icon-expand Štirinajstletnica se je v dogodku lažje poškodovala (fotografija je simbolična). FOTO: AdobeStock "V četrtek smo bili okoli 14.30 ure obveščeni o poskusu ropa v Radomljah," je v današnjem poročilu zapisala predstavnica Policijske uprave (PU) Ljubljana Aleksandra Golec. Storilca sta bila visoka okoli 170 centimetrov in močnejše postave, na glavi sta imela čeladi črne barve s temnim vezirjem. Policisti so ugotovili, da sta "neznana moška na skuterju pripeljala za oškodovanko, ki je vozila kolo, in jo porinila tako, da je padla". Nato ji je eden izmed storilcev poskušal odtujiti kolo, kar pa mu ni uspelo. "Po dejanju sta se s kraja odpeljala z rdečim skuterjem. Oba sta bila visoka okoli 170 centimetrov in močnejše postave, na glavi sta imela čeladi črne barve s temnim vezirjem," je povedala Golčeva. Dekle se je v dogodku lažje poškodovalo. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev obeh storilcev in bodo o vseh dejstvih obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Ljubljana.